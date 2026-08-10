Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Rewa, znana ze swojego malowniczego Cypla Rewskiego zwanego Szperkiem, wita dziś plażowiczów wyjątkowo spokojną wodą. Po niespokojnym pogodowo początku sierpnia, nad morzem zapanowała niemal całkowita cisza wiatrowa. Zarówno na plażach od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej nie odnotowano żadnych przeszkód utrudniających wypoczynek – brak wywieszonych czerwonych flag potwierdza, że oba kąpieliska są dziś całkowicie otwarte.

Oto szczegółowy raport z warunków na poszczególnych plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko położone na południe od cypla oferuje dziś znakomite warunki. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody osiągnęły komfortowe 20°C . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że woda jest niemal gładka jak stół. Oficjalna ocena stanu sanitarnego z 7 sierpnia potwierdziła pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia.

Kąpielisko położone na południe od cypla oferuje dziś znakomite warunki. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody osiągnęły komfortowe . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że woda jest niemal gładka jak stół. Oficjalna ocena stanu sanitarnego z 7 sierpnia potwierdziła pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Po północnej stronie cypla panuje równie sielankowa atmosfera. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr o sile 1 m/s) tworzy doskonałe warunki dla osób uczących się pływać lub szukających wyciszenia. Ostatnia ocena jakości wody z 7 sierpnia dała pozytywny wynik, a kolejna kontrola odbędzie się 19 sierpnia.

Taka pogoda to wręcz wymarzona okazja, by sięgnąć po deskę SUP lub kajak i w pełni bezpiecznie eksplorować wody otaczające Rewę.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich plażowiczów obawiających się uciążliwych zakwitów glonów mamy znakomitą wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Choć w ostatnich dniach pomorski sanepid informował o czasowym wyłączeniu z użytku niektórych pobliskich plaż, m.in. w sąsiednich Mechelinkach ze względu na parametry mikrobiologiczne, to Rewa pozostaje w pełni bezpieczną oazą. Aktualne badania laboratoryjne wody czarno na białym dowodzą jej najwyższej czystości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Rewie to doskonały czas na nadmorski relaks. Stabilne 20°C w powietrzu i wodzie połączone z minimalnym wiatrem na poziomie 1 m/s stwarzają idealną okazję do bezpiecznych kąpieli dla całych rodzin. Należy jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem potrafi ulec nagłej zmianie. Dlatego złotą i niezmienną zasadą każdego turysty powinno być regularne sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku oraz ścisłe stosowanie się do komunikatów i zaleceń ratowników pełniących dyżur. Bezpieczeństwo i rozwaga to podstawa udanego urlopu.

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