Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie zapraszają

Plażowicze mają dziś pełną swobodę wyboru – od tętniących życiem wejść w samym sercu Władysławowa, po nieco spokojniejsze i urokliwe plaże w Chłapowie. Co ciekawe, dzisiejsze pomiary pokazują ogromne zróżnicowanie termiczne. W Chłapowie woda w morzu nagrzała się aż do 20°C, podczas gdy powietrze ma tam 17°C, co oznacza, że woda jest cieplejsza od otoczenia! Z kolei na plażach miejskich we Władysławowie woda ma orzeźwiające 16°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C. Wiatr jest bardzo słaby, osiągając maksymalnie 1-2 m/s, co sprzyja spokojnej tafli morza.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Ostatnia ocena przydatności wody miała miejsce 5 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Ostatnia ocena przydatności wody miała miejsce 5 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia. Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Temperatura powietrza to 21°C, wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli (kolejne badanie 17 sierpnia).

Temperatura powietrza to 21°C, wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli (kolejne badanie 17 sierpnia). Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 16°C. Prędkość wiatru to łagodne 2 m/s. Kolejne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 16°C. Prędkość wiatru to łagodne 2 m/s. Kolejne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia. Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Temperatura powietrza to 21°C, wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kolejna ocena stanu wody odbędzie się 19 sierpnia.

Temperatura powietrza to 21°C, wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kolejna ocena stanu wody odbędzie się 19 sierpnia. Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 16°C. Lekki wiatr o prędkości 2 m/s. Następne badanie jakości wody nastąpi 17 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 16°C. Lekki wiatr o prędkości 2 m/s. Następne badanie jakości wody nastąpi 17 sierpnia. Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Temperatura powietrza to 17°C, natomiast woda ma aż 20°C! Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie odbędzie się 17 sierpnia.

Temperatura powietrza to 17°C, natomiast woda ma aż 20°C! Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie odbędzie się 17 sierpnia. Chłapowo, wejście na plażę nr 14: Identyczne, doskonałe warunki jak na wejściu obok – temperatura powietrza to 17°C, wody 20°C, przy lekkim wietrze 2 m/s. Następna kontrola stanu wody zaplanowana jest na 17 sierpnia.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Choć w ubiegłym tygodniu sanepid czasowo zamykał pojedyncze plaże na Półwyspie Helskim oraz w Trójmieście, to sytuacja w pomorskich kurortach nad otwartym morzem jest obecnie w pełni stabilna i bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Woda we Władysławowie jest czysta, przejrzysta i wolna od zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji – słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1-2 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Mimo to, z perspektywy doświadczonego przewodnika, warto przypomnieć o żelaznej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do wszelkich poleceń ratowników WOPR. Sytuacja na morzu potrafi ulec zmianie w ciągu zaledwie kilkunastu minut, a odpowiedzialne zachowanie to gwarancja udanego urlopu.

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