Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Choć nad Trójmiastem mogą dziś gromadzić się deszczowe chmury, ratownicy na wszystkich monitorowanych gdańskich plażach nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej prezentujemy szczegółowe warunki panujące na poszczególnych kąpieliskach:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : Temperatura powietrza wynosi 24°C , a wody przyjemne 19°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza wynosi , a wody przyjemne . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Molo Gdańsk Brzeźno : Na plażowiczów czeka bardzo spokojny Bałtyk o temperaturze 19°C . Powietrze ogrzało się tutaj do 24°C przy słabym wietrze o sile 1 m/s.

: Na plażowiczów czeka bardzo spokojny Bałtyk o temperaturze . Powietrze ogrzało się tutaj do przy słabym wietrze o sile 1 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno : Warunki są identyczne jak na sąsiednich stanowiskach w Brzeźnie – temperatura powietrza to 24°C , wody 19°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

: Warunki są identyczne jak na sąsiednich stanowiskach w Brzeźnie – temperatura powietrza to , wody , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Gdańsk Jelitkowo : Temperatura powietrza i wody zrównała się i wynosi komfortowe 20°C . Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

: Temperatura powietrza i wody zrównała się i wynosi komfortowe . Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Piastowska Gdańsk Jelitkowo : Tutaj również odnotowano świetne parametry – zarówno powietrze, jak i woda mają po 20°C , a wiatr osiąga symboliczną prędkość 1 m/s.

: Tutaj również odnotowano świetne parametry – zarówno powietrze, jak i woda mają po , a wiatr osiąga symboliczną prędkość 1 m/s. Gdańsk Orle (pomiar z 9 sierpnia): Nieco silniejszy wiatr (2 m/s) przynosi temperaturę powietrza na poziomie 22°C . Woda w tym rejonie ma temperaturę 19°C .

(pomiar z 9 sierpnia): Nieco silniejszy wiatr (2 m/s) przynosi temperaturę powietrza na poziomie . Woda w tym rejonie ma temperaturę . Gdańsk Sobieszewo : To doskonałe miejsce dla osób lubiących cieplejsze kąpiele – woda ma aż 20°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i wietrze 1 m/s.

: To doskonałe miejsce dla osób lubiących cieplejsze kąpiele – woda ma aż przy temperaturze powietrza wynoszącej i wietrze 1 m/s. Gdańsk Świbno: Woda i powietrze mają tę samą temperaturę wynoszącą 19°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących dziś relaks w wodzie mamy doskonałą informację: na żadnym z monitorowanych gdańskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie i regularnie badają czystość wody, potwierdzając, że gdańskie plaże są wolne od niebezpiecznych toksyn produkowanych przez cyjanobakterie. Choć w innych częściach województwa pomorskiego w ostatnich dniach pojawiały się lokalne zakazy i czerwone flagi związane z sinicami, Gdańsk pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczną oazą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Gdańsku przynoszą umiarkowane temperatury powietrza (od 19°C do 24°C) i wyjątkowo nagrzany jak na tę porę roku Bałtyk, którego temperatura waha się w granicach od 19°C do 20°C. Słaby wiatr (1–2 m/s) gwarantuje brak wysokich fal, jednak ze względu na prognozowane burze oraz przelotny deszcz na Pomorzu, aura może zmienić się bardzo gwałtownie. Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – nawet jeśli na pierwszy rzut oka morze wydaje się spokojne.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie