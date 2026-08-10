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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Choć nad Trójmiastem mogą dziś gromadzić się deszczowe chmury, ratownicy na wszystkich monitorowanych gdańskich plażach nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej prezentujemy szczegółowe warunki panujące na poszczególnych kąpieliskach:
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Temperatura powietrza wynosi 24°C, a wody przyjemne 19°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.
- Molo Gdańsk Brzeźno: Na plażowiczów czeka bardzo spokojny Bałtyk o temperaturze 19°C. Powietrze ogrzało się tutaj do 24°C przy słabym wietrze o sile 1 m/s.
- Hallera Gdańsk Brzeźno: Warunki są identyczne jak na sąsiednich stanowiskach w Brzeźnie – temperatura powietrza to 24°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
- Gdańsk Jelitkowo: Temperatura powietrza i wody zrównała się i wynosi komfortowe 20°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Tutaj również odnotowano świetne parametry – zarówno powietrze, jak i woda mają po 20°C, a wiatr osiąga symboliczną prędkość 1 m/s.
- Gdańsk Orle (pomiar z 9 sierpnia): Nieco silniejszy wiatr (2 m/s) przynosi temperaturę powietrza na poziomie 22°C. Woda w tym rejonie ma temperaturę 19°C.
- Gdańsk Sobieszewo: To doskonałe miejsce dla osób lubiących cieplejsze kąpiele – woda ma aż 20°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i wietrze 1 m/s.
- Gdańsk Świbno: Woda i powietrze mają tę samą temperaturę wynoszącą 19°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 1 m/s.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich planujących dziś relaks w wodzie mamy doskonałą informację: na żadnym z monitorowanych gdańskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie i regularnie badają czystość wody, potwierdzając, że gdańskie plaże są wolne od niebezpiecznych toksyn produkowanych przez cyjanobakterie. Choć w innych częściach województwa pomorskiego w ostatnich dniach pojawiały się lokalne zakazy i czerwone flagi związane z sinicami, Gdańsk pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczną oazą.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Gdańsku przynoszą umiarkowane temperatury powietrza (od 19°C do 24°C) i wyjątkowo nagrzany jak na tę porę roku Bałtyk, którego temperatura waha się w granicach od 19°C do 20°C. Słaby wiatr (1–2 m/s) gwarantuje brak wysokich fal, jednak ze względu na prognozowane burze oraz przelotny deszcz na Pomorzu, aura może zmienić się bardzo gwałtownie. Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – nawet jeśli na pierwszy rzut oka morze wydaje się spokojne.