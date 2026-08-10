Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Plażowicze w Rowach mogą dziś w pełni korzystać z uroków polskiego morza. Na wszystkich siedmiu strzeżonych kąpieliskach panują doskonałe warunki do rekreacji wodnej. Wiatr jest niemal nieodczuwalny, osiągając zaledwie 1 m/s, co sprzyja spokojnej tafli wody. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 19°C, a woda w morzu osiąga od 17°C do 19°C. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż wraz z aktualnymi warunkami:

Rowy Wschód Słowińskie I: woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: 18°C , powietrza: 19°C , wiatr: 1 m/s , brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: , powietrza: , wiatr: , brak czerwonej flagi). Rowy Wschód Słowińskie II: woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: 19°C , powietrza: 19°C , wiatr: 1 m/s , brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: , powietrza: , wiatr: , brak czerwonej flagi). Rowy Zachód Apator: woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: 18°C , powietrza: 19°C , wiatr: 1 m/s , brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: , powietrza: , wiatr: , brak czerwonej flagi). Rowy Zachód Centralne: woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: 18°C , powietrza: 19°C , wiatr: 1 m/s , brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: , powietrza: , wiatr: , brak czerwonej flagi). Rowy Zachód Domki Letniskowe: woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: 17°C , powietrza: 19°C , wiatr: 1 m/s , brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: , powietrza: , wiatr: , brak czerwonej flagi). Rowy Zachód Radomsko: woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: 18°C , powietrza: 19°C , wiatr: 1 m/s , brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: , powietrza: , wiatr: , brak czerwonej flagi). Rowy Zachód Słoneczko: woda przydatna do kąpieli (temperatura wody: 18°C, powietrza: 19°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi).

Wszystkie kąpieliska pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a woda została oficjalnie sklasyfikowana jako bezpieczna do kąpieli. To doskonały moment na zaplanowanie relaksu nad brzegiem morza.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty sanepidu dla województwa pomorskiego potwierdzają, że wszystkie plaże w tym regionie są w pełni dostępne i wolne od fitoplanktonu. W przeciwieństwie do innych rejonów wybrzeża, takich jak Trójmiasto czy Półwysep Helski, gdzie w ostatnich dniach czasowo obowiązywały zakazy kąpieli, w Rowach woda pozostaje całkowicie czysta. Kolejne rutynowe badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia, więc turyści mogą cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach przynosi umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza na poziomie 19°C i niemal bezwietrzną pogodą (1 m/s). Choć woda w Bałtyku o temperaturze 17-19°C może wydawać się orzeźwiająca, przy spokojnym morzu stwarza wspaniałe warunki do pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego czujność i zdrowy rozsądek to podstawa udanego urlopu.

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