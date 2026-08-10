Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dzisiejsze dane pomiarowe z 10 sierpnia 2026 roku jednoznacznie wskazują, że na każdym z gdyńskich kąpielisk panują sprzyjające warunki, a ratownicy wywiesili białe flagi zezwalające na wejście do wody. Chociaż niebo bywa dziś zachmurzone, woda w morzu ma temperaturę niemal zrównaną z temperaturą powietrza, co sprzyja kąpielom. Dodatkowym atutem jest bardzo słaby wiatr, osiągający zaledwie 1 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i bezpieczne wejście do morza.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach w Gdyni:

Gdynia Śródmieście: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w morzu ma 20°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Najnowsza ocena przydatności wody do kąpieli z 5 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość, a kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w morzu ma 20°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Najnowsza ocena przydatności wody do kąpieli z 5 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość, a kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia. Gdynia Redłowo: Kąpielisko jest otwarte . To najcieplejszy punkt dzisiejszego dnia – termometry wskazują tu 21°C w powietrzu i 20°C w wodzie. Wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojne morze. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 8 sierpnia, kolejne badanie 17 sierpnia).

Kąpielisko jest . To najcieplejszy punkt dzisiejszego dnia – termometry wskazują tu 21°C w powietrzu i 20°C w wodzie. Wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojne morze. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 8 sierpnia, kolejne badanie 17 sierpnia). Gdynia Orłowo: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza i wody wynosi równomierne 20°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Jakość wody została pozytywnie oceniona 5 sierpnia, a następna kontrola sanitarna odbędzie się 17 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza i wody wynosi równomierne 20°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Jakość wody została pozytywnie oceniona 5 sierpnia, a następna kontrola sanitarna odbędzie się 17 sierpnia. Gdynia Babie Doły: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma 19°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Ostatnie badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło bezpieczeństwo kąpieli (kolejne zaplanowane na 17 sierpnia).

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Dobre wiadomości dla wszystkich plażowiczów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie stwierdzono obecności ani zakwitu sinic. Państwowy Inspektor Sanitarny oraz ratownicy patrolujący plaże potwierdzają, że woda jest przejrzysta i w pełni bezpieczna pod względem mikrobiologicznym. Nie ma zatem żadnych obaw związanych z toksycznymi glonami, a sprzyjające parametry wody pozwalają na bezstresowy wypoczynek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Gdyni, choć lekko pochmurna z możliwością przejściowych opadów, oferuje bardzo stabilne warunki termiczne ze średnią temperaturą powietrza wokół 19–21°C i wodą o zbliżonej temperaturze 19–20°C. Minimalny wiatr o sile 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne, a stan fali jest bliski zeru.

Chociaż warunki zachęcają do rekreacji, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania. Przed wejściem do wody koniecznie sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Nawet przy spokojnej wodzie i braku widocznych zagrożeń, zawsze stosuj się do poleceń ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem na gdyńskich kąpieliskach codziennie w godzinach od 9:30 do 17:30.

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