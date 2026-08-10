Niszczycielskie burze nadciągają nad Polskę. Miliony obywateli dostały wiadomości z pilnym ostrzeżeniem

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Gwałtowne burze według IMGW. Porywy wiatru do 115 km/h
Najwyższy, drugi stopień ostrzeżeń obowiązuje w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz we wschodnich częściach woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Zagrożenie obejmuje również północ i wschodnie krańce Mazowsza, północną część woj. lubelskiego oraz północno-zachodni obszar woj. podlaskiego. Według prognoz podczas burz może spaść od 35 do 55 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać od 85 do 115 km/h.
Alerty pierwszego stopnia wydano dla części województw
- pomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- wielkopolskiego,
- łódzkiego,
- mazowieckiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego,
- podlaskiego.
Ostrzeżenia dotyczą ponadto powiatu częstochowskiego w woj. śląskim i powiatu milickiego na Dolnym Śląsku. IMGW przewiduje na tych terenach opady sięgające 35 mm oraz wiatr, którego porywy mogą dochodzić do 85 km/h.
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 17. W niektórych częściach kraju niebezpieczna pogoda może utrzymać się aż do godz. 3 w nocy z poniedziałku na wtorek.
Komunikaty RCB dla sześciu województw. Służby radzą uważać na przerwy w dostawie prądu
Na prognozy zareagowało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomości ostrzegawcze zostały skierowane do osób przebywających na terenie sześciu województw:
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- lubelskiego,
- podlaskiego,
- mazowieckiego.
- Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni – przekazano w komunikacie.
Pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW informuje o warunkach, w których mogą pojawić się groźne zjawiska atmosferyczne powodujące szkody oraz zagrożenie dla zdrowia lub życia. Alert drugiego stopnia oznacza natomiast prognozowane wystąpienie niebezpiecznych zjawisk o większym natężeniu.