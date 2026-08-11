Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Stegnie dziś zamknięte

Amatorzy morskich kąpieli muszą dziś obejść się smakiem. Oficjalne raporty ratowników z 11 sierpnia nie pozostawiają złudzeń – na obu strzeżonych plażach w gminie powiewają czerwone flagi. Synoptycy IMGW wydali dla Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 7 stopni w skali Beauforta, powodując stan morza określany na 3 do 4. Tak silne porywy bezpośrednio przekładają się na zagrożenie dla kąpiących się, generując niewidoczne z brzegu, ale niezwykle niebezpieczne prądy wsteczne.

Głównym powodem wprowadzenia zakazu na obu kąpieliskach są fale przekraczające wysokość 70 cm. Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych miejsc:

Kąpielisko Stegna I: zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi obecnie 19°C, a temperatura powietrza to zaledwie 17°C. Prędkość wiatru na plaży osiąga 7 m/s.

zamknięte z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi obecnie 19°C, a temperatura powietrza to zaledwie 17°C. Prędkość wiatru na plaży osiąga 7 m/s. Kąpielisko Stegna II: zamknięte z tej samej przyczyny – fale przekraczają 70 cm. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, woda ma 19°C, powietrze 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

Warto pamiętać, że przy tak silnym wietrze i wysokim stanie morza, kąpiel jest śmiertelnie niebezpieczna, a ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazów.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspektorów sanitarnych w dniu 4 sierpnia, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie wody zaplanowane jest na 13 sierpnia. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, turyści będą mogli bezpiecznie i bez przeszkód wrócić do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Stegnie nie zachęca do plażowania – temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a silny wiatr o prędkości 7 m/s potęguje odczucie chłodu. Bałtyk jest nieco cieplejszy, oferując 19°C, jednak wysokie fale skutecznie uniemożliwiają korzystanie z tej temperatury. Jako zaufany przewodnik przypominamy złotą zasadę każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie ignoruj poleceń ratowników i nie próbuj walczyć z żywiołem, nawet jeśli uważasz się za doskonałego pływaka. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu.

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