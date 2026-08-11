Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Silne, zachodnie podmuchy wiatru nad otwartym morzem wywołały wysokie falowanie, co zmusiło służby ratownicze do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich stanowiskach w Jastrzębiej Górze. Choć woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym, żywioł uniemożliwia bezpieczne pływanie.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk oraz panujących na nich warunków:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest całkowicie zamknięte z powodu wysokiej fali . Odnotowano temperaturę powietrza i wody na poziomie 17°C oraz wiatr o prędkości 4 m/s. Choć woda została uznana za przydatną do kąpieli w badaniu z 6 sierpnia (kolejna kontrola odbędzie się 18 sierpnia), czerwona flaga bezwzględnie zabrania wchodzenia do morza.

Kąpielisko jest z powodu . Odnotowano temperaturę powietrza i wody na poziomie 17°C oraz wiatr o prędkości 4 m/s. Choć woda została uznana za w badaniu z 6 sierpnia (kolejna kontrola odbędzie się 18 sierpnia), czerwona flaga bezwzględnie zabrania wchodzenia do morza. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Tu również obowiązuje zakaz kąpieli wywołany wysoką falą . Termometry wskazują 17°C zarówno dla powietrza, jak i wody. Wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia).

Tu również obowiązuje wywołany . Termometry wskazują 17°C zarówno dla powietrza, jak i wody. Wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Na tym stanowisku sytuacja wygląda identycznie – wywieszono czerwoną flagę ze względu na wysokie fale. Parametry pogodowe to 17°C (powietrze i woda) oraz wiatr 4 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli według oceny z 6 sierpnia (następne badanie nastąpi 18 sierpnia).

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów są doskonałe wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają pełne bezpieczeństwo biologiczne wody, a jej przydatność do kąpieli jest stale kontrolowana. Obecne zamknięcie plaż wynika wyłącznie z trudnych warunków fizycznych i silnego wiatru w strefie brzegowej, a nie ze stanu sanitarnego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze upływa pod znakiem rześkiej aury – temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w morzu ma dokładnie taką samą temperaturę (17°C). Mimo że wiatr mierzony bezpośrednio przy plażach wynosi spokojne 4 m/s, to w strefie brzegowej i na otwartym morzu podmuchy wiatru z kierunków zachodnich są znacznie silniejsze. Generuje to zdradliwe prądy i wysokie fale, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli świetnie pływasz, morskie prądy wsteczne przy wysokich falach potrafią porwać najsilniejszego człowieka. Odpoczywaj bezpiecznie, słuchaj poleceń ratowników i podziwiaj potęgę Bałtyku z bezpiecznej odległości na brzegu.

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