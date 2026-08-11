Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie dziś zamknięte

To nie jest wymarzony dzień na morskie kąpiele. Silny, sztormowy charakter pogody sprawił, że ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zamknięciu wszystkich plaż w regionie ze względu na bardzo wysoką falę. Choć prędkość wiatru bezpośrednio przy brzegu wynosi obecnie stabilne 4 m/s, to fale na otwartym morzu, napędzane przez silniejsze porywy wiatru w głębi Bałtyku, stwarzają śmiertelne zagrożenie w strefie przybrzeżnej. Zakaz kąpieli obowiązuje na następujących plażach:

Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 16°C. Pełen zakaz kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 16°C. Pełen zakaz kąpieli. Władysławowo – wejście nr 4: Temperatura powietrza i wody to zaledwie 16°C. Czerwona flaga.

Temperatura powietrza i wody to zaledwie 16°C. Czerwona flaga. Władysławowo – wejście nr 6: Temperatura powietrza i wody wynosi 16°C. Kąpielisko zamknięte.

Temperatura powietrza i wody wynosi 16°C. Kąpielisko zamknięte. Władysławowo – wejście nr 9: Temperatura powietrza oraz wody wynosi 16°C. Obowiązuje zakaz wejścia do wody.

Temperatura powietrza oraz wody wynosi 16°C. Obowiązuje zakaz wejścia do wody. Władysławowo – wejście nr 10: Warunki identyczne – powietrze 16°C, woda 16°C. Czerwona flaga.

Warunki identyczne – powietrze 16°C, woda 16°C. Czerwona flaga. Chłapowo – wejście nr 12: Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C. Kąpielisko zamknięte.

Temperatura powietrza i wody wynosi 17°C. Kąpielisko zamknięte. Chłapowo – wejście nr 14: Temperatura powietrza 17°C, woda 17°C. Bezwzględny zakaz kąpieli.

Wszystkie te lokalizacje zostały zamknięte z tego samego powodu: wysokiej i niebezpiecznej fali, która uniemożliwia bezpieczne czuwanie nad kąpiącymi się oraz grozi nagłym porwaniem przez prądy wsteczne.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości w tym trudnym pogodowo dniu – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny 5 sierpnia 2026 roku, potwierdzają, że woda na wszystkich tych plażach jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne planowe analizy laboratoryjne są zaplanowane na 17 sierpnia (a dla wejścia nr 9 we Władysławowie na 19 sierpnia). Gdy tylko morze się uspokoi i czerwone flagi zostaną opuszczone, będzie można bezpiecznie i bez obaw wracać do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Prognozy wskazują, że ten chłodniejszy okres jest przejściowy, a po nim do głosu ponownie dojdą układy wyżowe, które pod koniec tygodnia przyniosą powrót słonecznej i znacznie cieplejszej aury. Dzisiejszy wtorek upływa jednak pod znakiem odczuwalnego chłodu. Termometry we Władysławowie wskazują od 16°C do 18°C, a woda w Bałtyku ma temperaturę 16-17°C. Chłodny wiatr sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. W takich warunkach najlepiej zrezygnować z plażowania i wybrać się na spacer po okolicy, na przykład na letnie warsztaty z tradycją i kulturą kaszubską w Nadmorskim Parku Krajobrazowym.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, siła fal i zdradliwe prądy przy dnie mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i monitoruj aktualne oznakowanie na plaży!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie