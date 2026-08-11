Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dla tych, którzy nie obawiają się nieco rześkiego powietrza, mamy doskonałą wiadomość – oba oficjalne kąpieliska w Rewie są dzisiaj otwarte i w pełni bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli. Choć napływ chłodniejszego powietrza obniżył temperaturę atmosferyczną, to specyficzne ułożenie geograficzne Rewy sprawia, że woda w tym rejonie pozostaje nagrzana. Oto szczegółowy raport z pomiarów na poszczególnych plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: woda w tym miejscu jest oficjalnie przydatna do kąpieli (ostatnia ocena stanu wody miała miejsce 7 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura wody wynosi bardzo przyjemne 19°C , podczas gdy temperatura powietrza to 16°C . Dużym plusem jest niemal bezwietrzna aura – prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s .

woda w tym miejscu jest oficjalnie (ostatnia ocena stanu wody miała miejsce 7 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura wody wynosi bardzo przyjemne , podczas gdy temperatura powietrza to . Dużym plusem jest niemal bezwietrzna aura – prędkość wiatru wynosi zaledwie . Rewa od strony Zatoki Puckiej: w tym punkcie woda również została uznana za przydatną do kąpieli (badanie z 7 sierpnia, następne 19 sierpnia). Woda jest tu jeszcze cieplejsza i osiąga 20°C przy temperaturze powietrza na poziomie 16°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s, co sprzyja rekreacji na brzegu i spacerom wokół charakterystycznego Szpyrku.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury w pierwszej połowie sierpnia sprzyjały zakwitom sinic na niektórych plażach w województwie pomorskim – w tym w niedalekich Mechelinkach czy Gdyni Redłowie – to kąpieliska w Rewie są aktualnie całkowicie wolne od tych organizmów. Codzienne obserwacje oraz ostatnie oficjalne analizy sanepidu nie wykazały obecności uciążliwego zakwitu. Można więc bez obaw korzystać z czystego akwenu, pamiętając, że kontakt z zanieczyszczoną sinicami wodą mógłby prowadzić do nieprzyjemnych podrażnień skóry czy dolegliwości żołądkowych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Rewie przynosi typowo morskie, nieco chłodniejsze lato z temperaturą powietrza rzędu 16°C, ale też z zaskakująco ciepłym i spokojnym morzem (19-20°C). Słaby wiatr stwarza bezpieczne warunki do rekreacji. Pamiętajcie jednak o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody sprawdźcie maszt ratowniczy i kolor wywieszonej flagi. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, dlatego zaufanie do profesjonalnych ratowników i stosowanie się do ich zaleceń to podstawa udanego urlopu.

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