Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Choć nad Bałtykiem przechodzi strefa silniejszego wiatru wywołana przez cyklon z północy Europy, w Sopocie warunki pozwalają na bezpieczną rekreację. Na wszystkich monitorowanych plażach warunki do kąpieli są dobre, a woda w morzu jest obecnie cieplejsza niż samo powietrze. Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Bezpieczna jakość wody została potwierdzona badaniami.

temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Bezpieczna jakość wody została potwierdzona badaniami. Sopot - Łazienki Południowe II: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Sopot-32A-33: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte.

temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte. Sopot-K22: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu.

temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

Ratownicy na sopockich plażach stale czuwają nad bezpieczeństwem, a brak czerwonej flagi na tych kąpieliskach oznacza, że można swobodnie korzystać z uroków Bałtyku.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Na wszystkich turystów obawiających się nagłego zamknięcia plaż czekają doskonałe informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w poprzednich tygodniach sprzyjały powstawaniu tych groźnych mikroorganizmów w innych rejonach województwa pomorskiego, obecne ochłodzenie i silniejszy wiatr skutecznie zapobiegają ich namnażaniu na sopockim wybrzeżu. Woda jest w pełni bezpieczna i czysta, co potwierdzają najświeższe kontrole sanepidu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sopocie to prawdziwy sprawdzian dla zahartowanych miłośników Bałtyku. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i temperaturze wody wynoszącej 20°C, kąpiel może okazać się zaskakująco przyjemna, jednak umiarkowany wiatr o prędkości 6 m/s (odczuwalny w porywach jako silniejszy) może potęgować uczucie chłodu po wyjściu z wody. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od sprzyjających komunikatów, tuż przed wejściem na plażę zawsze sprawdź kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników Sopockiego WOPR. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie