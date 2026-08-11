Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-11 10:57

Na polskim wybrzeżu odczuwalne jest wyraźne ochłodzenie, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który na Zatoce Gdańskiej może w porywach osiągać nawet 7 stopni w skali Beauforta. Mimo dynamicznych warunków atmosferycznych i chłodniejszego powietrza, 11 sierpnia wszystkie oficjalne kąpieliska w Sopocie są otwarte i bezpieczne dla plażowiczów. To świetny moment na spacer lub rześką kąpiel pod okiem ratowników.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O braku sinic w Sopocie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Choć nad Bałtykiem przechodzi strefa silniejszego wiatru wywołana przez cyklon z północy Europy, w Sopocie warunki pozwalają na bezpieczną rekreację. Na wszystkich monitorowanych plażach warunki do kąpieli są dobre, a woda w morzu jest obecnie cieplejsza niż samo powietrze. Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

  • Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.
  • Sopot - Łazienki Południowe I: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Bezpieczna jakość wody została potwierdzona badaniami.
  • Sopot - Łazienki Południowe II: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.
  • Sopot-32A-33: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte.
  • Sopot-K22: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu.
  • Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

Ratownicy na sopockich plażach stale czuwają nad bezpieczeństwem, a brak czerwonej flagi na tych kąpieliskach oznacza, że można swobodnie korzystać z uroków Bałtyku.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Na wszystkich turystów obawiających się nagłego zamknięcia plaż czekają doskonałe informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w poprzednich tygodniach sprzyjały powstawaniu tych groźnych mikroorganizmów w innych rejonach województwa pomorskiego, obecne ochłodzenie i silniejszy wiatr skutecznie zapobiegają ich namnażaniu na sopockim wybrzeżu. Woda jest w pełni bezpieczna i czysta, co potwierdzają najświeższe kontrole sanepidu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sopocie to prawdziwy sprawdzian dla zahartowanych miłośników Bałtyku. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i temperaturze wody wynoszącej 20°C, kąpiel może okazać się zaskakująco przyjemna, jednak umiarkowany wiatr o prędkości 6 m/s (odczuwalny w porywach jako silniejszy) może potęgować uczucie chłodu po wyjściu z wody. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od sprzyjających komunikatów, tuż przed wejściem na plażę zawsze sprawdź kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników Sopockiego WOPR. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin!

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