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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają
Choć nad Bałtykiem przechodzi strefa silniejszego wiatru wywołana przez cyklon z północy Europy, w Sopocie warunki pozwalają na bezpieczną rekreację. Na wszystkich monitorowanych plażach warunki do kąpieli są dobre, a woda w morzu jest obecnie cieplejsza niż samo powietrze. Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:
- Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.
- Sopot - Łazienki Południowe I: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Bezpieczna jakość wody została potwierdzona badaniami.
- Sopot - Łazienki Południowe II: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.
- Sopot-32A-33: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte.
- Sopot-K22: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu.
- Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
Ratownicy na sopockich plażach stale czuwają nad bezpieczeństwem, a brak czerwonej flagi na tych kąpieliskach oznacza, że można swobodnie korzystać z uroków Bałtyku.
Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację
Na wszystkich turystów obawiających się nagłego zamknięcia plaż czekają doskonałe informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w poprzednich tygodniach sprzyjały powstawaniu tych groźnych mikroorganizmów w innych rejonach województwa pomorskiego, obecne ochłodzenie i silniejszy wiatr skutecznie zapobiegają ich namnażaniu na sopockim wybrzeżu. Woda jest w pełni bezpieczna i czysta, co potwierdzają najświeższe kontrole sanepidu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Sopocie to prawdziwy sprawdzian dla zahartowanych miłośników Bałtyku. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i temperaturze wody wynoszącej 20°C, kąpiel może okazać się zaskakująco przyjemna, jednak umiarkowany wiatr o prędkości 6 m/s (odczuwalny w porywach jako silniejszy) może potęgować uczucie chłodu po wyjściu z wody. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od sprzyjających komunikatów, tuż przed wejściem na plażę zawsze sprawdź kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników Sopockiego WOPR. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin!