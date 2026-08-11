Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łebie dziś zamknięte

Z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych na Bałtyku, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich trzech monitorowanych plażach w Łebie. Wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Przyczyną tej decyzji są niebezpieczne zjawiska hydrologiczne, wywołane przez porywisty wiatr, który na Wybrzeżu Środkowym wzburzył morze do stanu 4 w skali Beauforta:

Wysokie fale i silne prądy wsteczne: Te dwa zjawiska występują jednocześnie, tworząc śmiertelną pułapkę nawet dla bardzo doświadczonych pływaków. Silny prąd wsteczny potrafi błyskawicznie wciągnąć człowieka w głąb morza, a walka z nim z poziomu wody jest niezwykle trudna.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami odnotowanymi 11 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga z powodu wysokich fal i prądów wstecznych). Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

(czerwona flaga z powodu wysokich fal i prądów wstecznych). Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Kąpielisko przy plaży B w Łebie: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga z powodu wysokich fal i prądów wstecznych). Warunki identyczne: powietrze 17°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s.

(czerwona flaga z powodu wysokich fal i prądów wstecznych). Warunki identyczne: powietrze 17°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga z powodu wysokich fal i prądów wstecznych). Parametry bez zmian: powietrze 17°C, woda 19°C, wiatr 6 m/s.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści w kwestii czystości wody – na monitorowanych kąpieliskach w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli pod względem biologicznym. Choć dzisiejsze czerwone flagi wynikają wyłącznie z niebezpiecznych fal i prądów, to po uspokojeniu się żywiołu jakość wody nie powinna stanowić przeszkody do powrotu do letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łebie upływa pod znakiem umiarkowanego chłodu – temperatura powietrza wynosi 17°C, podczas gdy woda w Bałtyku jest nieco cieplejsza i ma 19°C. Wiatr wiejący z prędkością 6 m/s potęguje jednak odczucie rześkości. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć wzburzone morze kusi efektownym widokiem, nigdy nie należy lekceważyć ostrzeżeń ratowników. Ich praca i wywieszone oznaczenia na plaży ratują życie – bądźmy odpowiedzialnymi turystami.

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