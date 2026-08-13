Próbowała zabić byłego kochanka! 20-latka aresztowana

20-latka podejrzana o próbę zabójstwa byłego partnera. Sąd zdecydował o areszcie

Brutalny atak na byłego partnera w Wejherowie! Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak informuje pomorska policja, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o napaści na młodego mężczyznę, który został poważnie ranny. Na miejsce skierowano policjantów z Redy. Po przyjeździe zobaczyli mężczyznę leżącego na ziemi. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli udzielać mu pomocy. Tamowali krwawienie i zabezpieczyli rannego do czasu przyjazdu ratowników. Po chwili na miejsce dotarła karetka. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Policjanci zatrzymali 20-latkę. W chwili zatrzymania była nietrzeźwa

W tym samym czasie rozpoczęły się poszukiwania osoby podejrzewanej o atak. Do akcji włączyli się policjanci kryminalni. Ustalili wizerunek poszukiwanej osoby, a jej rysopis został przekazany patrolom. Niedługo później funkcjonariusze zauważyli młodą kobietę odpowiadającą opisowi i ją zatrzymali. Okazała się nią 20-latka, była partnerka rannego mężczyzny.

Policja podaje, że przy kobiecie zabezpieczono przedmiot, którym najprawdopodobniej ugodziła byłego partnera. W chwili zatrzymania 20-latka była nietrzeźwa. Kobieta trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Policjanci zebrali materiał dowodowy, który następnie został przekazany prokuraturze.

20-latka usłyszała w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie zarzut usiłowania zabójstwa. Następnie została doprowadzona do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Okoliczności ataku są nadal wyjaśniane.

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20-latka zatrzymana przez wejherowskich policjantów w związku z usiłowaniem zabójstwa.W nocy z poniedziałku na wtorek policjanci z Wejherowa zatrzymali 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pomocy medycznej i… pic.twitter.com/EZW1S1pdUQ— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) August 13, 2026