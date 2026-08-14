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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Planujesz dzień na plaży? Doskonale się składa, ponieważ na każdym z gdańskich strzeżonych kąpielisk panują dziś wspaniałe warunki. Woda we wszystkich lokalizacjach została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy przegląd temperatur i wiatru na poszczególnych plażach:
- Molo Gdańsk Brzeźno: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 25°C, a wody stabilne 19°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), co gwarantuje spokojną taflę morza.
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Tutaj również termometry wskazują 25°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s).
- Hallera Gdańsk Brzeźno: Identyczne, znakomite warunki jak na sąsiednich plażach w Brzeźnie – 25°C (powietrze), 19°C (woda) oraz wiatr o prędkości 1 m/s.
- Gdańsk Jelitkowo: Powietrze nagrzało się do 24°C, natomiast woda w morzu osiągnęła aż 20°C. Delikatny wiatr (1 m/s) sprzyja spokojnemu lenistwu.
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Dokładnie takie same parametry jak w Jelitkowie – 24°C w cieniu, 20°C w wodzie oraz wiatr 1 m/s.
- Gdańsk Sobieszewo: Oaza spokoju na wyspie wita temperaturą powietrza 24°C i nagrzaną do 20°C wodą. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
- Gdańsk Orle: Kolejna propozycja z Wyspy Sobieszewskiej, kusząca temperaturą powietrza 22°C, wodą o temperaturze 20°C i znikomym wiatrem (1 m/s).
- Gdańsk Stogi: Szeroka i popularna plaża oferuje dziś 23°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 1 m/s.
- Gdańsk Świbno: Nieco chłodniejsza, ale bardzo kameralna propozycja – powietrze ma 20°C, woda 18°C, a wiatr to zaledwie 1 m/s.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
To świetne informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu zakwitu toksycznych organizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano dziś obecności sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i bezpieczna. Aktualne doniesienia potwierdzają, że cała Zatoka Gdańska jest obecnie wolna od tego problemu. Można więc bez przeszkód i obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Gdańsku sprzyja wypoczynkowi nad wodą – temperatury powietrza wahają się od 20°C do 25°C, a woda w morzu osiąga miejscami bardzo przyjemne 20°C. Przy tak znikomym wietrze (1 m/s) Bałtyk jest spokojny, co czyni go idealnym miejscem do kąpieli, również dla rodzin z dziećmi. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń czuwających nad bezpieczeństwem ratowników. Nawet przy idealnej pogodzie, bezpieczny wypoczynek zależy od naszej rozwagi.