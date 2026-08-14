Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Warunki na plażach w Rowach są dziś absolutnie idealne do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Na każdym z siedmiu monitorowanych kąpielisk powiewają białe flagi, co oznacza brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Przy minimalnym wietrze i przyjemnych temperaturach powietrza, Bałtyk kusi dziś wyjątkowo spokojną taflą. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Rowach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 24°C , a wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości z 29 lipca).

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości z 29 lipca). Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – powietrze ma 24°C , woda w morzu 19°C , a wiatr to łagodne 1 m/s . Brak jakichkolwiek zastrzeżeń sanitarnych.

Identyczne, doskonałe warunki – powietrze ma , woda w morzu , a wiatr to łagodne . Brak jakichkolwiek zastrzeżeń sanitarnych. Rowy Zachód Apator: Na plażowiczów czeka przyjemne 24°C w cieniu, woda ma 19°C , a wiatr osiąga prędkość 1 m/s . Flaga zezwalająca na kąpiel jest oczywiście biała.

Na plażowiczów czeka przyjemne w cieniu, woda ma , a wiatr osiąga prędkość . Flaga zezwalająca na kąpiel jest oczywiście biała. Rowy Zachód Centralne: Centralna plaża zachodnia odnotowuje dziś temperaturę powietrza na poziomie 24°C oraz temperaturę wody wynoszącą 19°C . Prędkość wiatru to bezpieczne 1 m/s .

Centralna plaża zachodnia odnotowuje dziś temperaturę powietrza na poziomie oraz temperaturę wody wynoszącą . Prędkość wiatru to bezpieczne . Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco dalej na zachód temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody 18°C . Lekki wiatr ( 1 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal i spokojne warunki do pływania.

Nieco dalej na zachód temperatura powietrza wynosi , a wody . Lekki wiatr ( ) gwarantuje brak wysokich fal i spokojne warunki do pływania. Rowy Zachód Radomsko: W tym rejonie termometry wskazują 23°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru to stabilne 1 m/s , co sprzyja rodzinnemu plażowaniu.

W tym rejonie termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru to stabilne , co sprzyja rodzinnemu plażowaniu. Rowy Zachód Słoneczko: Ostatnie z kąpielisk zaprasza z temperaturą powietrza 23°C i wody 19°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s warunki do wypoczynku są wręcz podręcznikowe.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu groźnych glonów i bakterii. Na żadnym z kąpielisk w Rowach nie odnotowano dziś obecności sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdza, że woda w tym regionie jest krystalicznie czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Choć wysokie letnie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają lokalnym zakwitom na akwenach śródlądowych, to całe pomorskie wybrzeże Bałtyku – w tym plaże w Rowach – pozostaje całkowicie wolne od tego problemu. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rowach sprzyja spokojnemu, bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 23-24°C, woda o temperaturze 18-19°C oraz niemal bezwietrzna atmosfera (1 m/s) tworzą idealne środowisko zarówno do opalania, jak i pływania. Choć synoptycy zapowiadają w całym kraju dynamiczny okres letni z możliwością wystąpienia burz w nadchodzących dniach, piątek upływa pod znakiem stabilnej i słonecznej aury. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Warunki na morzu mogą zmienić się niespodziewanie, a Wasze bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu.

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