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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Warunki na plażach w Rowach są dziś absolutnie idealne do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Na każdym z siedmiu monitorowanych kąpielisk powiewają białe flagi, co oznacza brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Przy minimalnym wietrze i przyjemnych temperaturach powietrza, Bałtyk kusi dziś wyjątkowo spokojną taflą. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Rowach:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 24°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości z 29 lipca).
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – powietrze ma 24°C, woda w morzu 19°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń sanitarnych.
- Rowy Zachód Apator: Na plażowiczów czeka przyjemne 24°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr osiąga prędkość 1 m/s. Flaga zezwalająca na kąpiel jest oczywiście biała.
- Rowy Zachód Centralne: Centralna plaża zachodnia odnotowuje dziś temperaturę powietrza na poziomie 24°C oraz temperaturę wody wynoszącą 19°C. Prędkość wiatru to bezpieczne 1 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco dalej na zachód temperatura powietrza wynosi 23°C, a wody 18°C. Lekki wiatr (1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i spokojne warunki do pływania.
- Rowy Zachód Radomsko: W tym rejonie termometry wskazują 23°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru to stabilne 1 m/s, co sprzyja rodzinnemu plażowaniu.
- Rowy Zachód Słoneczko: Ostatnie z kąpielisk zaprasza z temperaturą powietrza 23°C i wody 19°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s warunki do wypoczynku są wręcz podręcznikowe.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu groźnych glonów i bakterii. Na żadnym z kąpielisk w Rowach nie odnotowano dziś obecności sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdza, że woda w tym regionie jest krystalicznie czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Choć wysokie letnie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają lokalnym zakwitom na akwenach śródlądowych, to całe pomorskie wybrzeże Bałtyku – w tym plaże w Rowach – pozostaje całkowicie wolne od tego problemu. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Rowach sprzyja spokojnemu, bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 23-24°C, woda o temperaturze 18-19°C oraz niemal bezwietrzna atmosfera (1 m/s) tworzą idealne środowisko zarówno do opalania, jak i pływania. Choć synoptycy zapowiadają w całym kraju dynamiczny okres letni z możliwością wystąpienia burz w nadchodzących dniach, piątek upływa pod znakiem stabilnej i słonecznej aury. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Warunki na morzu mogą zmienić się niespodziewanie, a Wasze bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu.