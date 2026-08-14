Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Warunki do wypoczynku nad otwartym morzem w piątek są po prostu idealne. Wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna, a brak silnych powiewów ułatwia plażowanie. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Woda w tym miejscu jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie sanitarno-epidemiologiczne z 13 sierpnia potwierdziło jej wysoką jakość). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C , a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C . Spokojny wiatr sprzyja bezpiecznemu wchodzeniu do morza.

Woda w tym miejscu jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie sanitarno-epidemiologiczne z 13 sierpnia potwierdziło jej wysoką jakość). Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma zachęcające . Spokojny wiatr sprzyja bezpiecznemu wchodzeniu do morza. Kąpielisko przy plaży „B” w Łebie: Bezpieczna strefa kąpielowa zaprasza wszystkich amatorów pływania. Warunki termiczne są identyczne – powietrze ma 22°C , natomiast woda osiąga 19°C . Ostatnie pomiary wykazały wiatr na poziomie 2 m/s , co czyni to miejsce idealnym dla rodzin z dziećmi.

Bezpieczna strefa kąpielowa zaprasza wszystkich amatorów pływania. Warunki termiczne są identyczne – powietrze ma , natomiast woda osiąga . Ostatnie pomiary wykazały wiatr na poziomie , co czyni to miejsce idealnym dla rodzin z dziećmi. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Położone na wschód od hotelu „Neptun”, to kąpielisko również melduje gotowość na przyjęcie wczasowiczów. Woda o temperaturze 19°C przy powietrzu 22°C gwarantuje przyjemne orzeźwienie bez ryzyka szoku termicznego.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Sanepid oficjalnie potwierdził przydatność wody do kąpieli na podstawie badań z 13 sierpnia, a aktualne raporty dla województwa pomorskiego nie wskazują na zagrożenie w tym rejonie. Można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie to kwintesencja udanego lata: stabilne 22°C w powietrzu, ciepła jak na Bałtyk woda o temperaturze 19°C oraz minimalny wiatr o sile zaledwie 2 m/s tworzą wspaniałe warunki do rekreacji. Choć dzisiaj pogoda nas rozpieszcza, pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza. Zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Warunki na morzu potrafią zmienić się bardzo szybko, a czujność i zdrowy rozsądek to podstawa udanego powrotu z wakacji.

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