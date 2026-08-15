Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Dla tysięcy urlopowiczów, którzy w ostatnich dniach tłumnie wypełnili Mierzeję Wiślaną, sobota okazuje się wymarzonym dniem na plażowanie. Zgodnie z najnowszymi odczytami, oba oficjalne kąpieliska w Stegnie są w pełni otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Na plażowiczów czekają świetne warunki:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s , co zapewnia orzeźwienie bez uciążliwego unoszenia piasku. Ostatnie badanie czystości wody z 4 sierpnia 2026 r. potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

(wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr wieje z łagodną prędkością , co zapewnia orzeźwienie bez uciążliwego unoszenia piasku. Ostatnie badanie czystości wody z 4 sierpnia 2026 r. potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): oferuje identyczne warunki z temperaturą powietrza 20°C, wodą o temperaturze 19°C oraz łagodnym wiatrem 4 m/s. Tutaj również woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne analizy sanitarne.

Dane pomiarowe z 15 sierpnia 2026 r. dają zielone światło wszystkim, którzy chcą połączyć plażowanie z bezpiecznym pływaniem.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu turystom wypoczywającym nad Bałtykiem, zwłaszcza że w innych częściach województwa pomorskiego sanepid musiał czasowo zamknąć wybrane plaże. Na szczęście mamy bardzo dobre wiadomości dla osób spędzających urlop na Mierzei Wiślanej – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych toksyn. Można bez obaw korzystać z uroków morza, pamiętając jednak, by zawsze rzucić okiem na maszt ratowniczy przed wejściem do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Stegnie to prawdziwa oaza wytchnienia dla osób uciekających przed skwarem panującym w głębi lądu. Choć w głębi kraju obowiązują alerty przed niebezpiecznym skwarem, to nadmorski pas w Stegnie oferuje wytchnienie i optymalne warunki – temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się dynamicznie. Zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowników – biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, aby ten sierpniowy wypoczynek przyniósł wyłącznie piękne wspomnienia!

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