Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Po niedawnym niepokoju związanym z jakością wody, kiedy to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku czasowo zamknął tutejszą plażę z powodu zakwitu sinic, sytuacja błyskawicznie wróciła do normy. Badanie przeprowadzone niedługo później wykazało, że woda jest całkowicie bezpieczna i przydatna do kąpieli. Dziś mieszkańcy i turyści mogą w pełni korzystać z lokalnych atrakcji, tym bardziej że w sąsiednim Kosakowie trwają właśnie obchody Dni Gminy, a od poniedziałku w samych Mechelinkach ruszają darmowe zajęcia integracji wodnej.

Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach panują obecnie znakomite warunki do wypoczynku:

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE (brak czerwonej flagi).

– (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza: 21°C.

21°C. Temperatura wody: 21°C (tutejszy akwen słynie z tego, że woda nagrzewa się tu wyjątkowo szybko).

21°C (tutejszy akwen słynie z tego, że woda nagrzewa się tu wyjątkowo szybko). Prędkość wiatru: 3 m/s (delikatny, orzeźwiający zefir).

3 m/s (delikatny, orzeźwiający zefir). Ocena stanu wody: Woda w pełni przydatna do kąpieli (oficjalne badanie sanepidu z 7 sierpnia, następne zaplanowane jest na 19 sierpnia).

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich, którzy obawiali się powtórki z początku sierpnia, kiedy to uciążliwy zakwit zmusił służby do tymczasowego zamknięcia tutejszej plaży. Aktualne, oficjalne dane potwierdzają, że na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Sytuacja uległa całkowitej stabilizacji i nic nie stoi na przeszkodzie, by cieszyć się urokami Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mechelinkach to prawdziwy synonim idealnego, umiarkowanego lata. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody osiągnęły przyjemne 21°C, co przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 3 m/s tworzy znakomite, bezpieczne warunki do rekreacji dla całych rodzin. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR strzegących plaży.

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