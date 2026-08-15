Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający w Rewie mają powody do radości. Warunki do kąpieli na tutejszych plażach są dziś idealne, a brak czerwonych flag oznacza, że oba monitorowane kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne. To doskonała wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę trwający szczyt sezonu letniego. Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi przyjemne 21°C , a powietrze osiąga 21°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s gwarantuje spokojną wodę bez wysokich fal. Ostatnia ocena jakości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 19 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi przyjemne , a powietrze osiąga . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokojną wodę bez wysokich fal. Ostatnia ocena jakości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 19 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również kąpielisko pozostaje otwarte dla wszystkich plażowiczów. Warunki termiczne są identyczne – woda i powietrze mają po 21°C. Wiatr jest jeszcze słabszy, osiągając zaledwie 2 m/s, co sprzyja osobom szukającym spokojnej tafli wody, idealnej m.in. do pływania z dziećmi. Badania przydatności wody są aktualne i w pełni pozytywne.

Przy tak doskonałej, bezwietrznej pogodzie Rewa potwierdza swój unikalny status jednego z najprzyjemniejszych zakątków na polskim wybrzeżu do bezpiecznego spędzania czasu w wodzie.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

W ostatnich dniach w mediach głośno było o problemach z zakwitem sinic na pomorskich kąpieliskach, w tym na sąsiedniej plaży w Mechelinkach oraz w Jastarni i Juracie na Półwyspie Helskim, gdzie z tego powodu wprowadzono tymczasowe zakazy kąpieli. Wysokie temperatury wody i bezwietrzna pogoda sprzyjają szybkiemu namnażaniu się tych mikroorganizmów. Mamy jednak znakomite wieści dla plażowiczów w Rewie – na żadnym z tutejszych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Woda po obu stronach Cypla Rewskiego jest przejrzysta, wolna od niebezpiecznych toksyn i w pełni przydatna do bezpiecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 15 sierpnia przynosi w Rewie wymarzone warunki do plażowania. Temperatura powietrza w ciągu dnia może wzrosnąć w słońcu nawet do 30°C, a woda o temperaturze 21°C gwarantuje idealną ochłodę. Z uwagi na wysoki indeks UV wynoszący dzisiaj aż 6, koniecznie pamiętajcie o regularnym stosowaniu kremów z filtrem oraz piciu dużych ilości wody. Choć dzisiejsze warunki są wyjątkowo łaskawe, a flagi pozwalają na bezpieczną kąpiel, zawsze pamiętajcie o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody spójrzcie na stanowisko ratowników i upewnijcie się, czy nie pojawiła się czerwona flaga. Warunki nad morzem mogą się szybko zmienić, a bezpieczeństwo zawsze zależy od dyscypliny i słuchania poleceń służb ratunkowych.

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