Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop w tej części wybrzeża, napływają znakomite wiadomości. Warunki atmosferyczne i stan wody pozwalają na bezpieczną kąpiel na każdym z monitorowanych kąpielisk w gminie Władysławowo. Słoneczna aura sprzyja plażowaniu, a spokojny Bałtyk zachęca do wejścia do wody. Oto szczegółowy wykaz otwartych plaż wraz z aktualnymi parametrami:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 24°C , a woda ma przyjemne 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokojną taflę morza. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski: Panują tu identyczne, wyśmienite warunki – powietrze 24°C , woda 19°C oraz wiatr 1 m/s . Bezpieczna kąpiel pod okiem ratowników jest w pełni możliwa.

Panują tu identyczne, wyśmienite warunki – powietrze , woda oraz wiatr . Bezpieczna kąpiel pod okiem ratowników jest w pełni możliwa. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Kolejny punkt na mapie kurortu z doskonałymi parametrami. Termometry wskazują 24°C w powietrzu i 19°C w Bałtyku przy niemal bezwietrznej aurze ( 1 m/s ).

Kolejny punkt na mapie kurortu z doskonałymi parametrami. Termometry wskazują w powietrzu i w Bałtyku przy niemal bezwietrznej aurze ( ). Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Zaprasza wszystkich wczasowiczów. Stabilna temperatura powietrza ( 24°C ) i wody ( 19°C ) oraz znikomy wiatr ( 1 m/s ) tworzą idealne warunki do wypoczynku.

Zaprasza wszystkich wczasowiczów. Stabilna temperatura powietrza ( ) i wody ( ) oraz znikomy wiatr ( ) tworzą idealne warunki do wypoczynku. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Na tym kąpielisku również nie odnotowano żadnych zagrożeń. Parametry są idealne: powietrze 24°C , woda 19°C , wiatr 1 m/s .

Na tym kąpielisku również nie odnotowano żadnych zagrożeń. Parametry są idealne: powietrze , woda , wiatr . Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Położone tuż obok Władysławowa kąpielisko również melduje gotowość. Przy temperaturze powietrza 24°C i wody 19°C oraz wietrze 1 m/s można śmiało korzystać z uroków morza.

Położone tuż obok Władysławowa kąpielisko również melduje gotowość. Przy temperaturze powietrza i wody oraz wietrze można śmiało korzystać z uroków morza. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Ostatnie z opisywanych wejść gwarantuje równie wysoki komfort i bezpieczeństwo. Temperatura powietrza to 24°C, wody 19°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s.

Wszystkie badania wody potwierdzają jej wysoką jakość, co oznacza, że na plażowiczów czekają wyłącznie białe flagi. Warto jednak pamiętać, że przy tak licznej obecności turystów na plażach niezwykle ważna jest wzajemna życzliwość oraz respektowanie stref wyznaczonych przez ratowników.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk – na żadnej z plaż we Władysławowie oraz Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Oficjalne komunikaty sanepidu potwierdzają, że woda w tym rejonie jest w pełni czysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają zakwitowi tych mikroorganizmów, prądy morskie i korzystny układ wiatrów oszczędziły tutejsze plaże. Można więc bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli morskich, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów na stanowiskach ratowniczych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy synonim idealnego lata nad Bałtykiem. Temperatura powietrza oscylująca wokół 24°C, woda o temperaturze 19°C oraz minimalny wiatr o sile 1 m/s tworzą wymarzone warunki do wypoczynku na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Ostatnie dni przypominają nam, jak ważne jest zachowanie trzeźwości nad wodą i unikanie brawury, ponieważ chwila nieuwagi może prowadzić do niebezpiecznych wypadków. Cieszmy się bezpiecznym i odpowiedzialnym wypoczynkiem pod czujnym okiem profesjonalnych służb!

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