Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

To idealna sobota na relaks nad morzem. Słoneczna pogoda, bardzo wysokie temperatury powietrza oraz spokojny Bałtyk sprawiają, że warunki do kąpieli są znakomite. Dodatkowo dzisiejsze plażowanie urozmaici wielka parada Marynarki Wojennej, którą ze szczególnym rozmachem można śledzić m.in. z molo w Brzeźnie dzięki specjalnie ustawionemu tam telebimowi.

Oto szczegółowy wykaz gdańskich plaż oraz aktualne parametry bezpieczeństwa i warunki temperaturowe:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Kąpielisko jest otwarte, woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 25°C , a wody 20°C . Wiatr jest znikomy i wieje z prędkością 1 m/s .

Kąpielisko jest otwarte, woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest znikomy i wieje z prędkością . Molo Gdańsk Brzeźno: Kąpielisko zaprasza plażowiczów. Woda jest przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza osiąga 25°C , a wody 20°C . Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s .

Kąpielisko zaprasza plażowiczów. Woda jest przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza osiąga , a wody . Prędkość wiatru wynosi zaledwie . Hallera Gdańsk Brzeźno: Warunki do wypoczynku są doskonałe. Kąpielisko jest otwarte, temperatura powietrza to 25°C , a wody 20°C przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s .

Warunki do wypoczynku są doskonałe. Kąpielisko jest otwarte, temperatura powietrza to , a wody przy słabym wietrze o prędkości . Gdańsk Jelitkowo: Kąpielisko jest otwarte, woda nadaje się do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 24°C , a wody 20°C . Prędkość wiatru to 1 m/s .

Kąpielisko jest otwarte, woda nadaje się do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a wody . Prędkość wiatru to . Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Plaża zaprasza do bezpiecznej rekreacji. Temperatura powietrza wynosi 24°C , wody 20°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

Plaża zaprasza do bezpiecznej rekreacji. Temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Gdańsk Sobieszewo: Kąpielisko otwarte, stan wody bezpieczny. Słupki rtęci wskazują 24°C w powietrzu i 20°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi łagodne 2 m/s .

Kąpielisko otwarte, stan wody bezpieczny. Słupki rtęci wskazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru wynosi łagodne . Gdańsk Stogi: Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 19°C , wiatr jest bardzo słaby – 1 m/s .

Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr jest bardzo słaby – . Gdańsk Orle: Plaża otwarta dla kąpiących się. Odnotowano temperaturę powietrza 23°C oraz wody 19°C . Prędkość wiatru to 1 m/s .

Plaża otwarta dla kąpiących się. Odnotowano temperaturę powietrza oraz wody . Prędkość wiatru to . Gdańsk Świbno: Kąpielisko jest w pełni dostępne. Temperatura powietrza wynosi 22°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach została uznana przez sanepid za w pełni zdatną do kąpieli. Sytuacja na pomorskich plażach po niedawnych problemach ustabilizowała się i turyści mogą bez przeszkód bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku. Pamiętajmy jednak, że wysokie temperatury powietrza mogą sprzyjać szybkiemu rozwojowi tych mikroorganizmów, dlatego sytuacja jest stale monitorowana przez ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdańsku przynosi wspaniałe, wręcz śródziemnomorskie warunki. Temperatura powietrza na plażach waha się od 22°C do 25°C, natomiast woda w Bałtyku zachęca do orzeźwienia, osiągając przyjemne 19-20°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o sile zaledwie 1-2 m/s) fale są minimalne, co gwarantuje doskonałe warunki do pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – nawet przy najpiękniejszej pogodzie bezpieczeństwo musi być zawsze na pierwszym miejscu!

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