Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Dla wszystkich osób spędzających wolny czas w Łebie mamy doskonałe informacje. Wszystkie trzy oficjalne kąpieliska strzeżone są dzisiaj otwarte, a brak czerwonych flag oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli. Dzięki spokojnej aurze i sprzyjającym warunkom, bezpieczeństwo na plażach jest dziś na najwyższym poziomie.

Oto szczegółowy raport dotyczący poszczególnych plaż:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości wody z 13 sierpnia 2026). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 25°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal.

– woda jest w pełni (ostatnia ocena czystości wody z 13 sierpnia 2026). Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Kąpielisko przy plaży B w Łebie – to kolejne miejsce idealne na bezpieczny odpoczynek. Parametry są tu tożsame: temperatura powietrza to 25°C , wody 19°C , a wiatr osiąga prędkość 3 m/s . Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli w badaniu z 13 sierpnia 2026, a najnowszy pomiar warunków przeprowadzono 15 sierpnia 2026.

– to kolejne miejsce idealne na bezpieczny odpoczynek. Parametry są tu tożsame: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga prędkość . Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli w badaniu z 13 sierpnia 2026, a najnowszy pomiar warunków przeprowadzono 15 sierpnia 2026. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – również na tej plaży panują wyśmienite warunki do letniej rekreacji. Przy temperaturze powietrza 25°C i temperaturze wody wynoszącej 19°C, pływanie będzie czystą przyjemnością. Łagodny wiatr o sile 3 m/s gwarantuje spokojne morze, a oficjalny komunikat sanitarny potwierdza, że woda jest zdatna do kąpieli.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących urlop nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic, który potrafi pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wypoczywających w Łebie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano dziś zakwitu sinic. Choć problem ten regularnie powraca w innych rejonach polskiego wybrzeża, szczególnie w cieplejszych wodach Zatoki Gdańskiej czy w okolicach Półwyspu Helskiego, to otwarte morze i lokalne prądy w Łebie sprzyjają utrzymaniu doskonałej jakości wody. Państwowa Inspekcja Sanitarna na podstawie ostatnich badań jednoznacznie potwierdziła przydatność tutejszych wód do kąpieli, dzięki czemu możecie cieszyć się bezpiecznym i beztroskim relaksem w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie to prawdziwy strzał w dziesiątkę – 25°C w cieniu, przyjemny, chłodzący wietrzyk o prędkości 3 m/s oraz orzeźwiająca woda o temperaturze 19°C tworzą idealny mikroklimat do całodniowego plażowania. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się bardzo dynamicznie. Przed wejściem do wody zawsze sprawdzajcie kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników WOPR. Biała flaga to zielone światło do zabawy, ale pojawienie się czerwonej oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – dbajcie o siebie i swoich bliskich!

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