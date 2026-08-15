Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości – wszystkie cztery oficjalne plaże są w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa łącznie 31 wykwalifikowanych ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt motorowodny oraz defibrylatory AED. Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniemy dzisiaj na poszczególnych gdyńskich kąpieliskach:

Gdynia Śródmieście: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma przyjemne 21°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie 1 m/s ). Ostatnie badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 17 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie ). Ostatnie badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 17 sierpnia. Gdynia Redłowo: To najcieplejszy punkt na gdyńskim wybrzeżu z temperaturą powietrza sięgającą 23°C i temperaturą wody wynoszącą 21°C . Przy delikatnym wietrze 1 m/s panują tu wspaniałe warunki. Woda jest czysta i bezpieczna (ocena z 8 sierpnia, kolejne badanie 17 sierpnia).

To najcieplejszy punkt na gdyńskim wybrzeżu z temperaturą powietrza sięgającą i temperaturą wody wynoszącą . Przy delikatnym wietrze panują tu wspaniałe warunki. Woda jest czysta i bezpieczna (ocena z 8 sierpnia, kolejne badanie 17 sierpnia). Gdynia Orłowo: Termometry wskazują tu 21°C w powietrzu oraz 20°C w wodzie. Przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s można komfortowo spędzić czas na plaży. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas kontroli 5 sierpnia (następne badanie 17 sierpnia).

Termometry wskazują tu w powietrzu oraz w wodzie. Przy słabym wietrze o prędkości można komfortowo spędzić czas na plaży. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas kontroli 5 sierpnia (następne badanie 17 sierpnia). Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza to 22°C, natomiast wody 20°C. Przy łagodnym wietrze 1 m/s morze jest wyjątkowo spokojne. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 5 sierpnia, następne 17 sierpnia).

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda jest krystalicznie czysta. Choć jeszcze na początku sierpnia (około 6-7 sierpnia) Sanepid zmuszony był tymczasowo zamknąć plażę w Gdyni Redłowie z powodu obecności tych mikroorganizmów, sytuacja szybko wróciła do normy. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników jednoznacznie potwierdzają, że kąpiel we wszystkich lokalizacjach jest obecnie całkowicie bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Gdyni sprzyja spokojnemu, rodzinnemu wypoczynkowi – temperatury powietrza oscylują w granicach 21–23°C, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i stabilne warunki w wodzie. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od naszej rozwagi. Kluczową zasadą każdego plażowicza powinno być kąpanie się wyłącznie w miejscach strzeżonych, stałe monitorowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników, którzy dbają o nasze życie i zdrowie.

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