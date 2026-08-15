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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
Miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości – wszystkie cztery oficjalne plaże są w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa łącznie 31 wykwalifikowanych ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt motorowodny oraz defibrylatory AED. Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniemy dzisiaj na poszczególnych gdyńskich kąpieliskach:
- Gdynia Śródmieście: Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma przyjemne 21°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie 1 m/s). Ostatnie badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 17 sierpnia.
- Gdynia Redłowo: To najcieplejszy punkt na gdyńskim wybrzeżu z temperaturą powietrza sięgającą 23°C i temperaturą wody wynoszącą 21°C. Przy delikatnym wietrze 1 m/s panują tu wspaniałe warunki. Woda jest czysta i bezpieczna (ocena z 8 sierpnia, kolejne badanie 17 sierpnia).
- Gdynia Orłowo: Termometry wskazują tu 21°C w powietrzu oraz 20°C w wodzie. Przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s można komfortowo spędzić czas na plaży. Woda została uznana za przydatną do kąpieli podczas kontroli 5 sierpnia (następne badanie 17 sierpnia).
- Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza to 22°C, natomiast wody 20°C. Przy łagodnym wietrze 1 m/s morze jest wyjątkowo spokojne. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 5 sierpnia, następne 17 sierpnia).
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda jest krystalicznie czysta. Choć jeszcze na początku sierpnia (około 6-7 sierpnia) Sanepid zmuszony był tymczasowo zamknąć plażę w Gdyni Redłowie z powodu obecności tych mikroorganizmów, sytuacja szybko wróciła do normy. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników jednoznacznie potwierdzają, że kąpiel we wszystkich lokalizacjach jest obecnie całkowicie bezpieczna dla zdrowia.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Gdyni sprzyja spokojnemu, rodzinnemu wypoczynkowi – temperatury powietrza oscylują w granicach 21–23°C, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i stabilne warunki w wodzie. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od naszej rozwagi. Kluczową zasadą każdego plażowicza powinno być kąpanie się wyłącznie w miejscach strzeżonych, stałe monitorowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników, którzy dbają o nasze życie i zdrowie.