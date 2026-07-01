Alert IMGW! Czeka nas pogodowy armagedon. Burze, grad wielkości 5 cm i wicher

Gwałtowne burze, grad i wiatr do 120 km/h. Zagrożenie jest bardzo duże

Prognozy na najbliższe godziny wskazują na wystąpienie wyjątkowo niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Synoptycy zapowiadają burze z licznymi wyładowaniami, ulewne deszcze mogące powodować podtopienia, grad o średnicy przekraczającej 5 centymetrów oraz bardzo silny wiatr osiągający w porywach nawet 120 km/h. Miejscami nie można wykluczyć także pojawienia się trąb powietrznych.

Różnice temperatur w poszczególnych regionach kraju będą bardzo duże. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w województwie lubuskim, gdzie termometry wskażą około 20–21 st. C. Od Kujaw i Wielkopolski po Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę spodziewane są wartości od 24 do 27 st. C. W centrum kraju będzie od 29 do 32 st. C, natomiast na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu od 33 do 34 st. C. Najwyższych temperatur należy spodziewać się przy wschodniej granicy, gdzie lokalnie możliwe jest nawet 35–36 st. C.

Ostrzeżenia IMGW dla Pomorza i gdańskiego. Będzie niespokojnie

Choć prognozy wskazują, że Pomorze ominą najsilniejsze burze, mieszkańcy regionu również powinni zachować ostrożność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu gdańskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu.

Według IMGW szansa na wystąpienie groźnych zjawisk wynosi 80 proc. Prognozowane są opady o umiarkowanym, a okresami silnym natężeniu. Lokalnie może spaść od 30 do 40 mm deszczu, a miejscami suma opadów osiągnie nawet 50 mm.

Towarzyszący burzom wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h. Takie warunki zwiększają ryzyko lokalnych podtopień, utrudnień w ruchu drogowym oraz uszkodzeń drzew i łamanych konarów. Alert obowiązuje do czwartku, 2 lipca, do godz. 7.30.

Pogoda w czwartek 2 lipca: fala gorąca nie ustąpi

Mimo przechodzących burz wysokie temperatury nie ustąpią. W czwartek, 2 lipca, najniższe wartości odnotowane zostaną nad morzem, gdzie będzie około 22–23 st. C, oraz na północnym wschodzie kraju z temperaturą dochodzącą do 24–25 st. C.

W pozostałych regionach nadal będzie bardzo gorąco. W centrum i na południowym wschodzie termometry pokażą około 30 st. C, natomiast lokalnie na zachodzie kraju słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 34 st. C.

Pomarańczowe alerty przed upałem. Gdzie ostrzega IMGW?

Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałem IMGW objęło znaczną część Polski. Alerty obowiązują w województwach: lubuskim, niemal całym dolnośląskim, południowej części zachodniopomorskiego, wielkopolskim, opolskim, centralnej i południowej części kujawsko-pomorskiego, łódzkim, większości śląskiego, świętokrzyskim, centralnej i południowej części Mazowsza, północnej Małopolsce, województwie lubelskim oraz północnej części Podkarpacia.

Meteorolodzy przypominają o zachowaniu ostrożności zarówno podczas burz, jak i upałów. Zalecają unikanie otwartych przestrzeni w czasie wyładowań atmosferycznych, nieparkowanie samochodów pod drzewami oraz odpowiednie nawadnianie organizmu i ograniczanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia.

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