Pasażerowie podróżujący koleją na Pomorzu muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu poważnej awarii sieci trakcyjnej na jednotorowej linii kolejowej nr 202, na odcinku Potęgowo - Damnica, doszło do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów. Utrudnienia dotyczą kluczowej trasy łączącej Słupsk z Lęborkiem i resztą Trójmiasta.

Wielogodzinne utrudnienia i praca służb

Jak informuje PAP Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, awaria spowodowała brak zasilania sieci, co uniemożliwiło dalszy ruch pociągów. Utrudnienia trwają już od kilku godzin, a przewidywany czas ich usunięcia to kolejne kilka godzin. Na miejscu pracują ekipy techniczne, które starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie.

- Służby pracują nad przywróceniem ruchu kolejowego

- przekazał PAP Hamarnik.

Komunikacja zastępcza dla pasażerów

W odpowiedzi na paraliż kolejowy, PKP PLK zaleciły przewoźnikom uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej. Na stacji w Słupsku utknął m.in. popularny pociąg Słoneczny Kolei Mazowieckich, jadący z Ustki do Warszawy. Dla jego pasażerów podstawiono autobusy, które dowiozą ich do Lęborka, Wejherowa i Gdyni Głównej.

Posiadacze biletów na pociąg Słoneczny będą mogli kontynuować podróż pociągami InterCity:

Delfin (relacji Łeba – Warszawa Zachodnia),

Posejdon (relacji Kołobrzeg – Kraków Główny),

Bryza (relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny, z honorowaniem biletów na odcinku Lębork - Sopot),

Karpaty (relacji Gdynia Główna – Zakopane).

Autobusy zastępcze wprowadzono również dla pasażerów innych składów, w tym pociągu IC Posejdon z Kołobrzegu do Krakowa Głównego.

Gigantyczne opóźnienia i komunikaty dla podróżnych

Skala problemu jest ogromna. Niektóre pociągi notują opóźnienia sięgające nawet 180 minut, jak w przypadku składu Polregio ze Słupska do Gdyni Głównej.

"Potęgowo - Damnica. Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów. Przepraszamy za utrudnienia

- czytamy na "Portalu Pasażera".

Przewoźnicy ostrzegają również, że rozkład jazdy komunikacji zastępczej może ulec zmianie.

"Na odcinku od stacji Słupsk do stacji Potęgowo pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie"

- informuje "Portal Pasażera".

Źródło: PAP