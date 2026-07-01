Pijana 13-latka rozbiła hulajnogę, pasażerka w szpitalu. Dziewczyna miała 1,2 promila!

Ucieczka przed policją i finał w rowie. 15-latek na celowniku drogówki

W piątek rano funkcjonariusz kartuskiej drogówki zwrócił uwagę na motocykl typu cross poruszający się po Przodkowie bez tablic rejestracyjnych. Policjant postanowił zatrzymać kierującego do kontroli, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca nie zamierzał jednak się zatrzymać i rozpoczął ucieczkę.

- Pościg trwał przez kilkaset metrów, po czym kierowca przewrócił pojazd, wjeżdżając do przydrożnego rowu i podjął próbę ucieczki pieszej. Policjant zatrzymał kierowcę, którym okazał się być 15-latek. Po sprawdzeniu nastolatka w policyjnych systemach informacyjnych, wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Dodatkowo pojazd nie posiadał, homologacji oraz obowiązkowego OC – informują policjanci z Pomorza.

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Pijana 13-latka doprowadziła do wypadku na hulajnodze. 15-letnia pasażerka w szpitalu

Następnego dnia, tuż przed godz. 23, mundurowi zostali wezwani do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia – tym razem w Kczewie. Na miejscu ustalili, że hulajnogą elektryczną kierowała 13-latka, która wbrew przepisom przewoziła swoją 15-letnią koleżankę. W pewnym momencie dziewczynka straciła kontrolę nad pojazdem, co zakończyło się upadkiem.

- Podczas jazdy nastolatka straciła panowanie nad jednośladem i przewróciła się. Od dziewczyn wyczuwalny był silny zapach alkoholu badanie alkomatem wykazało, że kierująca hulajnogą 13-latka ma w swoim organizmie 1,2 promila alkoholu. W wyniku zdarzenia i odniesionych obrażeń do szpitala przewieziono 15-letnią pasażerkę jednośladu – tłumaczą funkcjonariusze.

Sąd rodzinny zajmie się nastolatkami. Policja wzywa rodziców do nadzoru

Oba zdarzenia zostały zgłoszone do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję w sprawie dalszych konsekwencji wobec nastolatków. Policjanci przy okazji zwracają się do rodziców z apelem o większy nadzór nad dziećmi. Przypominają, że brak wyobraźni, odpowiednich uprawnień oraz lekceważenie przepisów ruchu drogowego mogą prowadzić do bardzo poważnych wypadków.

- Przypominamy! Hulajnogi są jednoosobowe! Zabrania się przewożenia osób czy zwierząt. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu. Nie można przewozić przedmiotów. Zabrania się holowania innych pojazdów czy być holowanym – dodają mundurowi.