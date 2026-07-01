Koszmar na torach w Redzie! Pociąg potrącił 35-latka. Mężczyzna zmarł na miejscu

D.P
2026-07-01 7:58

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we wtorkowe popołudnie w Redzie (woj. pomorskie). Pod kołami pociągu relacji Hel–Chojnice zginął 35-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, strażacy oraz prokurator. Na czas prowadzonych czynności ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany. Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności tragedii.

Tory kolejowe z rozjazdem, symbolizujące tragiczny wypadek pod Wejherowem. Na pierwszym planie, w okręgu, widać policyjny radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi, co podkreśla powagę zdarzenia. Więcej o tragedii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Anna Kisiel/ Pixabay.com
  • Dramatyczny wypadek na pomorskiej trasie całkowicie sparaliżował kursowanie pociągów, kiedy to pod kołami składu zginął człowiek.
  • Wypadku nie przeżył 35-letni mężczyzna z powiatu wejherowskiego, którego uderzył pojazd szynowy zmierzający w stronę Chojnic.
  • Śledczy i policyjni technicy pod kierownictwem prokuratury dokładnie badali miejsce tego wstrząsającego zdarzenia.
  • Więcej informacji na temat tej śmiertelnej tragedii prezentujemy w dalszej części artykułu.
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Dramat na torach w Redzie. Mężczyzna zginął pod kołami pociągu

We wtorek, 30 czerwca, w Redzie doszło do tragicznego wypadku na torach. Pod jadący z Helu do Chojnic pociąg regionalny dostał się 35-letni mężczyzna. W związku z akcją służb oraz prowadzonymi czynnościami przez kilka godzin ruch pociągów na tym odcinku był całkowicie wstrzymany.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w rejonie ul. Polnej. Około godz. 16.20 strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie otrzymali zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg i natychmiast skierowali na miejsce swoje zastępy.

Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, mimo szybkiej interwencji służb życia mężczyzny nie udało się uratować. Ofiara zginęła na miejscu. Pasażerowie składu bezpiecznie opuścili pociąg o własnych siłach. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej.

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Tragedia pod Wejherowem. Śledczy analizują przyczyny śmiertelnego potrącenia

Funkcjonariusze ustalili tożsamość zmarłego. Ofiarą okazał się 35-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który został śmiertelnie potrącony przez pociąg regionalny kursujący na trasie Hel–Chojnice. Policjanci pod nadzorem prokuratora przez kilka godzin prowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczali materiał dowodowy, który ma pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu tragedii.

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