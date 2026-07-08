Miał zawieźć dzieci na obóz. Kierowcę busa zatrzymali policjanci z Kartuz

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Policja z Kartuz sprawdza autokar. 55-letni kierowca pod wpływem alkoholu
Opiekunowie dzieci z gminy Somonino poprosili kartuskich policjantów o sprawdzenie autobusu, którym uczestnicy mieli wyjechać na letni wypoczynek. W poniedziałek, 6 lipca, około godziny 7.00 funkcjonariusze drogówki przeprowadzili kontrolę pojazdu. Już po chwili wyszło na jaw, że 55-letni kierowca nie powinien prowadzić autobusu. Badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem alkoholu.
- Badanie alkomatem wykazało, że miał w swoim organizmie 0,42 promila. Być może ta kontrola uchroniła przed wielką tragedią. 55-latek stracił prawo jazdy – informują pomorscy policjanci.
To jednak nie było jedyne niebezpieczne zdarzenie tego dnia. Kilka godzin później dzięki szybkiej reakcji świadka udało się zatrzymać kolejnego kierowcę, który prowadził po alkoholu.
Obywatelskie ujęcie w Kiełpinie. Kompletnie pijany 65-latek w oplu
Również w poniedziałek w Kiełpinie doszło do kolejnej interwencji. Świadek zauważył, że 65-letni kierowca opla może być pijany. Nie pozwolił mu odjechać, zabrał kluczyki i wezwał policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili jego podejrzenia. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i zabezpieczyli samochód.
- Policjanci apelują do świadków, by widząc nietrzeźwych kierowców reagowali i dzwonili na numer alarmowy 112. Nie dawajmy przyzwolenia na prowadzenie auta na tak zwanym podwójnym gazie. Pamiętajmy, że tylko dzięki zdecydowanej reakcji i całkowitemu brakowi tolerancji dla nietrzeźwych kierowców możemy wspólnie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach – podsumowują funkcjonariusze.