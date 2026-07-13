Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej dziś zamknięte

To nie jest dobra wiadomość dla osób planujących poniedziałkowy relaks w falach Bałtyku. Choć wiatr wyraźnie osłabł i wieje obecnie z prędkością zaledwie 4 m/s, to morze po niedawnym uderzeniu żywiołu wciąż pozostaje zdradliwe. Jeszcze kilka dni temu w Krynicy Morskiej ratownicy i restauratorzy walczyli z żywiołem, zabezpieczając lokale workami z piaskiem, a z obozów prewencyjnie ewakuowano setki harcerzy. Dziś bezpośrednie zagrożenie na lądzie minęło, ale pod wodą kryje się niewidzialne niebezpieczeństwo.

Na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach w mieście powiewa dziś czerwona flaga, oznaczająca całkowity zakaz kąpieli. Ratownicy podjęli tę decyzję ze względu na silne prądy wsteczne oraz silny wiatr. Zjawisko prądów rozrywających jest bezpośrednią konsekwencją niedawnego sztormu, który wypłukał głębokie rynny w piaszczystym dnie. Powracająca z impetem woda tworzy niezwykle silne, niewidoczne z brzegu prądy wsteczne, które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.

Zakaz kąpieli obowiązuje na następujących plażach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port

Pamiętajmy, że zlekceważenie czerwonej flagi w takich warunkach to bezpośrednie narażanie życia. Morze musi się uspokoić, a dno ustabilizować, zanim ratownicy ponownie dopuszczą te miejsca do bezpiecznego użytku.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

W cieniu walki z niebezpiecznymi prądami wstecznymi pojawia się jednak jedna bardzo dobra wiadomość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Gdyby nie wysokie ryzyko porwania przez prądy wodne, stan sanitarny wody pozwalałby na swobodne korzystanie z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w poniedziałek nie sprzyjają upałom. Temperatura powietrza wynosi 18°C, z kolei temperatura wody to 17°C. Przy umiarkowanym wietrze o prędkości 4 m/s aura zachęca raczej do spacerów brzegiem morza i wdychania cennego jodu niż do plażowania. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nie ryzykujmy zdrowia dla chwili brawury – wzburzony Bałtyk nie wybacza błędów.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie