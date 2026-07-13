Sinice Chałupy. Czy w Chałupach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Niestety, fani morskich kąpieli w Chałupach muszą dziś uzbroić się w cierpliwość. Choć pogoda zachęca do spacerów, wejście do wody jest surowo wzbronione. Silny sztorm z ostatnich dni nie tylko zniszczył część nadmorskiej infrastruktury, ale również drastycznie obniżył temperaturę wody w Bałtyku do zaledwie 17 stopni. Przede wszystkim jednak żywioł wywołał wysokie, niebezpieczne fale, które stwarzają ogromne zagrożenie dla każdego, kto odważy się wejść do morza.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki na zamkniętym kąpielisku:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest wysoka fala . Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Data ostatniego pomiaru: 13/07/2026

– kąpielisko jest (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest .

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się słynnej zielonej zmory polskiego wybrzeża. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania próbek wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena czystości wody miała miejsce 8 lipca, a kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 20 lipca. Wywieszona czerwona flaga nie ma zatem nic wspólnego z zakwitem glonów czy bakterii – jej przyczyną są wyłącznie fizyczne warunki i wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach upływa pod znakiem rześkiej, typowo posztormowej aury. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wiatr jest bardzo słaby, osiągając zaledwie 3 m/s. Choć słońce może momentami kusić, chłodna woda o temperaturze 17°C, będąca efektem niedawnego sztormu, w połączeniu z groźnymi falami powinna zatrzymać nas na brzegu. Złota zasada plażowicza brzmi: czerwona flaga to absolutny, bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze – zawsze sprawdzajmy oznaczenia na plaży, słuchajmy poleceń ratowników i nie narażajmy życia swojego oraz służb ratunkowych.

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