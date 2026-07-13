Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Po okresie niespokojnego morza, które na wielu pomorskich plażach zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonych flag, Rowy witają poniedziałek ze świetnymi warunkami do wypoczynku. Wszystkie tutejsze kąpieliska są otwarte, a woda na każdym z nich została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Ostatnie badania czystości wody przeprowadzono 11 lipca, a kolejne zaplanowano na 27 lipca.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 5 m/s, co stwarza dogodne warunki do rekreacji.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 5 m/s, co stwarza dogodne warunki do rekreacji. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne warunki jak na sąsiednim kąpielisku – 18°C w powietrzu i wodzie, przy wietrze osiągającym 5 m/s.

Identyczne warunki jak na sąsiednim kąpielisku – 18°C w powietrzu i wodzie, przy wietrze osiągającym 5 m/s. Rowy Zachód Centralne: Termometry wskazują 18°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie. Nieco mocniejszy wiatr (6 m/s) może powodować delikatne fale.

Termometry wskazują 18°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie. Nieco mocniejszy wiatr (6 m/s) może powodować delikatne fale. Rowy Zachód Apator: Powietrze ma 18°C, a woda 18°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s.

Powietrze ma 18°C, a woda 18°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Temperatura powietrza to 18°C, natomiast woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi 17°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

Temperatura powietrza to 18°C, natomiast woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi 17°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Rowy Zachód Radomsko: Warunki zbliżone do pozostałych zachodnich plaż – 18°C w powietrzu, 17°C w wodzie, wiatr 6 m/s.

Warunki zbliżone do pozostałych zachodnich plaż – 18°C w powietrzu, 17°C w wodzie, wiatr 6 m/s. Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo przyjemne miejsce z temperaturą powietrza 18°C, wodą o temperaturze 17°C oraz spokojniejszym wiatrem o prędkości 5 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed nagłym zakwitem sinic potrafi zepsuć plany na udany urlop. Na osoby wypoczywające w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego czekają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, co wpisuje się w ogólny, korzystny stan czystości otwartego Bałtyku w tym okresie. Woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają oficjalne analizy państwowych inspektorów sanitarnych. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć temperatura powietrza na poziomie 18°C i zbliżona temperatura wody (17-18°C) mogą wydawać się rześkie, to umiarkowany wiatr o sile 5-6 m/s sprawia, że warunki do spacerowania i plażowania są bardzo komfortowe. Bałtyk w Rowach jest dziś spokojny, a brak opadów sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Przed wejściem do wody zawsze trzeba sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR.

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