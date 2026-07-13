Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Po krótkiej przerwie spowodowanej przez niesprzyjające warunki, wiatr uspokoił się, a na masztach ratowników w Gdyni powiewają białe flagi. Oznacza to, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsze miejskie kąpielisko, które niedawno zmagało się z zakwitem sinic, jest już wolne od zagrożeń. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 17°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s zapewnia doskonałe warunki do plażowania.

Najpopularniejsze miejskie kąpielisko, które niedawno zmagało się z zakwitem sinic, jest już wolne od zagrożeń. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 17°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Gdynia Babie Doły: Bardziej kameralna plaża z pięknym widokiem na torpedownię. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 18°C oraz wody wynoszącą 18°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s.

Bardziej kameralna plaża z pięknym widokiem na torpedownię. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 18°C oraz wody wynoszącą 18°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Gdynia Redłowo: Położona u stóp malowniczego klifu plaża zachęca łagodnym wiatrem (zaledwie 1 m/s). Temperatura powietrza to 18°C, a woda nagrzała się również do 18°C.

Położona u stóp malowniczego klifu plaża zachęca łagodnym wiatrem (zaledwie 1 m/s). Temperatura powietrza to 18°C, a woda nagrzała się również do 18°C. Gdynia Orłowo: Klasyczne, klimatyczne miejsce z widokiem na orłowskie molo. Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast wody 17°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnemu relaksowi.

Woda na wszystkich wymienionych kąpieliskach została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co potwierdzają najnowsze badania sanitarno-epidemiologiczne.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla miłośników morskich kąpieli – na monitorowanych kąpieliskach w Gdyni nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć jeszcze w miniony weekend plaża Gdynia Śródmieście musiała zostać na krótko zamknięta z powodu pojawienia się tych organizmów, prądy morskie i zmiana pogody szybko poprawiły stan wody. Obecnie woda we wszystkich czterech lokalizacjach jest całkowicie czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a kolejne rutynowe badania wody zaplanowano na 20 lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni przynosi stabilną, umiarkowaną aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 18°C i słabym, orzeźwiającym wiatrem. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17°C do 18°C, co gwarantuje przyjemną ochłodę. Pamiętajmy jednak, że warunki nad morzem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych oraz stosowanie się do poleceń ratowników pełniących dyżury. Zanim wejdziesz do wody, upewnij się, że na stanowisku ratowniczym powiewa biała flaga.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie