Sinice Jastrzębia Góra. Czy w Jastrzębiej Górze można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy relaks w morskiej wodzie będą musieli zmienić swoje plany. Ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich trzech strzeżonych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze. Decyzja ta jest bezpośrednim skutkiem silnego falowania morza po przejściu głębokiego układu niżowego nad Bałtykiem, który wygenerował niebezpieczne prądy wsteczne.

Oto szczegółowa lista zamkniętych plaż wraz z aktualnymi warunkami panującymi na miejscu:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokiej fali. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Kąpielisko jest z powodu wysokiej fali. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokiej fali. Temperatura powietrza to 16°C, natomiast wody 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s.

Kąpielisko jest z powodu wysokiej fali. Temperatura powietrza to 16°C, natomiast wody 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest zamknięte z powodu wysokiej fali. Zanotowano temperaturę powietrza 16°C oraz wody 17°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s.

Choć prędkość wiatru na brzegu spadła do umiarkowanych 4 m/s, to północny kierunek wiatru na pełnym morzu wciąż wtłacza masy wody na plaże i buduje wysokie fale, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów widząc czerwoną flagę na plaży automatycznie obawia się obecności toksycznych glonów. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez sanepid (9 lipca dla wejść nr 22 i 25 oraz 2 lipca dla wejścia nr 23) potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Jedyne, co dziś krzyżuje szyki plażowiczom, to wyłącznie potęga morskich fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne temperatury powietrza w Jastrzębiej Górze wahają się w granicach 16–17°C, a woda ma zbliżoną temperaturę (17–18°C), co jest skutkiem gwałtownego schłodzenia morza przez niedawny sztorm. Choć aura w najbliższych dniach ma się poprawiać i przyniesie ocieplenie, morze potrzebuje czasu, aby się uspokoić. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nigdy nie ignorujmy poleceń ratowników i nie wchodźmy do wody, gdy warunki są niebezpieczne – prądy wsteczne potrafią porwać nawet najlepszego pływaka.

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