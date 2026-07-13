Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dziś w Rewie panują bardzo spokojne warunki, które sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi nad wodą. Dzięki temu, że prędkość wiatru nie przekracza tu dziś 3 m/s, miłośnicy pływania oraz sportów wodnych mogą bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych plaż. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 18°C , a woda ma taką samą temperaturę – 18°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 12 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda ma taką samą temperaturę – . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 12 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: To kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej kąpieli (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza to 18°C, natomiast woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi 17°C. Prędkość wiatru to spokojne 3 m/s. Woda została uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 10 lipca.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi uciążliwych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć w pierwszej połowie lipca wysokie temperatury sprzyjały namnażaniu się cyjanobakterii i doprowadziły do tymczasowego zamknięcia pojedynczych plaż w innych częściach Trójmiasta, Rewa pozostaje pod tym względem całkowicie czysta. Obie tutejsze plaże przeszły rygorystyczne kontrole sanitarne, co gwarantuje komfortowy i bezpieczny relaks w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Rewie przynosi umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 18°C oraz wyjątkowo spokojnym morzem. Choć nie jest to typowo upalny dzień, łagodny wiatr o sile 2-3 m/s stwarza znakomite warunki do spacerów, rekreacji oraz bezpiecznego oswajania się z wodą o temperaturze 17-18°C. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym – biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo i zdrowie są zawsze na pierwszym miejscu, dlatego bezwzględnie stosujmy się do poleceń czuwających nad nami ratowników.

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