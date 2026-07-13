Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-13 11:32

W poniedziałek, 13 lipca, plażowicze w Rewie mogą odetchnąć z ulgą – lokalne kąpieliska są w pełni dostępne i bezpieczne. Choć w ostatnich dniach na pomorskich plażach silny wiatr i wysokie fale mocno pokrzyżowały plany urlopowiczom, wymuszając zamknięcie wielu kąpielisk nad otwartym morzem, to wyjątkowe położenie Rewy po raz kolejny okazuje się jej ogromnym atutem. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej woda jest zdatna do kąpieli, a na masztach nie wiszą czerwone flagi.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży. O bezpieczeństwie kąpieli w Rewie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dziś w Rewie panują bardzo spokojne warunki, które sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi nad wodą. Dzięki temu, że prędkość wiatru nie przekracza tu dziś 3 m/s, miłośnicy pływania oraz sportów wodnych mogą bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych plaż. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

  • Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 18°C, a woda ma taką samą temperaturę – 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 12 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.
  • Rewa od strony Zatoki Puckiej: To kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej kąpieli (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza to 18°C, natomiast woda jest minimalnie chłodniejsza i wynosi 17°C. Prędkość wiatru to spokojne 3 m/s. Woda została uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 10 lipca.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi uciążliwych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć w pierwszej połowie lipca wysokie temperatury sprzyjały namnażaniu się cyjanobakterii i doprowadziły do tymczasowego zamknięcia pojedynczych plaż w innych częściach Trójmiasta, Rewa pozostaje pod tym względem całkowicie czysta. Obie tutejsze plaże przeszły rygorystyczne kontrole sanitarne, co gwarantuje komfortowy i bezpieczny relaks w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Rewie przynosi umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 18°C oraz wyjątkowo spokojnym morzem. Choć nie jest to typowo upalny dzień, łagodny wiatr o sile 2-3 m/s stwarza znakomite warunki do spacerów, rekreacji oraz bezpiecznego oswajania się z wodą o temperaturze 17-18°C. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym – biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo i zdrowie są zawsze na pierwszym miejscu, dlatego bezwzględnie stosujmy się do poleceń czuwających nad nami ratowników.

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