Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić swoje plany. Ostatni potężny sztorm, który nawiedził polskie wybrzeże, znacząco ochłodził wodę w Bałtyku i pozostawił po sobie wysokie, niebezpieczne fale. Z tego powodu na obu strzeżonych kąpieliskach w Ustce wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Służby ratunkowe alarmują, że w strefie przybrzeżnej mogą nadal występować bardzo silne i zdradliwe prądy wsteczne.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych kąpielisk w Ustce:

Ustka Wschód – kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silne falowanie . Temperatura powietrza wynosi 19°C , a temperatura wody to 18°C . Wiatr wieje z bardzo słabą prędkością 2 m/s . Co ważne, pod kątem biologicznym woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 1 lipca).

– kąpielisko jest (obowiązuje czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest . Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to . Wiatr wieje z bardzo słabą prędkością . Co ważne, pod kątem biologicznym woda jest w pełni (ostatnia ocena z 1 lipca). Ustka Zachód II – kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Przyczyną zakazu kąpieli jest również silne falowanie. Parametry pogodowe są tu identyczne: temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s. Woda na tym kąpielisku także pozostaje przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 25 czerwca).

Choć warunki wiatrowe na brzegu mogą wydawać się dziś zachęcające do rekreacji, sytuacja w wodzie jest zupełnie inna. Pamiętajmy, że pozorne uspokojenie wiatru nie oznacza natychmiastowego opadnięcia fal.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się sezonowych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi analizami usteckich plaż Ustka Wschód oraz Ustka Zachód II, woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Oznacza to, że jedyną barierą uniemożliwiającą kąpiel są obecnie warunki fizyczne, czyli wysokie fale morskie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustce przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Choć lekki wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja plażowaniu na piasku, wejście do morza jest śmiertelnie niebezpieczne. Niestety, ubiegły weekend pokazał, jak tragiczne w skutkach może być lekceważenie żywiołu – ratownicy musieli interweniować, gdy silny prąd i wiatr zniosły ponton z turystami daleko w morze. Dlatego najważniejsza zasada każdego wczasowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz absolutny zakaz wchodzenia do wody!

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