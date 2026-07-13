Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-13 13:12

Na usteckich plażach 13 lipca 2026 roku obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Choć wiatr niemal zupełnie ustał, to po przejściu gwałtownego sztormu wywołanego przez niż Bernadette Bałtyk wciąż jest niezwykle wzburzony. Choć woda pod względem sanitarnym jest czysta, ratownicy musieli wywiesić czerwone flagi z powodu silnego falowania.

Drewniana wieża ratownicza na plaży z wywieszoną czerwoną flagą. O zakazie kąpieli w Ustce przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić swoje plany. Ostatni potężny sztorm, który nawiedził polskie wybrzeże, znacząco ochłodził wodę w Bałtyku i pozostawił po sobie wysokie, niebezpieczne fale. Z tego powodu na obu strzeżonych kąpieliskach w Ustce wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Służby ratunkowe alarmują, że w strefie przybrzeżnej mogą nadal występować bardzo silne i zdradliwe prądy wsteczne.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych kąpielisk w Ustce:

  • Ustka Wschód – kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silne falowanie. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 18°C. Wiatr wieje z bardzo słabą prędkością 2 m/s. Co ważne, pod kątem biologicznym woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 1 lipca).
  • Ustka Zachód II – kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Przyczyną zakazu kąpieli jest również silne falowanie. Parametry pogodowe są tu identyczne: temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s. Woda na tym kąpielisku także pozostaje przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 25 czerwca).

Choć warunki wiatrowe na brzegu mogą wydawać się dziś zachęcające do rekreacji, sytuacja w wodzie jest zupełnie inna. Pamiętajmy, że pozorne uspokojenie wiatru nie oznacza natychmiastowego opadnięcia fal.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się sezonowych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi analizami usteckich plaż Ustka Wschód oraz Ustka Zachód II, woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Oznacza to, że jedyną barierą uniemożliwiającą kąpiel są obecnie warunki fizyczne, czyli wysokie fale morskie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustce przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Choć lekki wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja plażowaniu na piasku, wejście do morza jest śmiertelnie niebezpieczne. Niestety, ubiegły weekend pokazał, jak tragiczne w skutkach może być lekceważenie żywiołu – ratownicy musieli interweniować, gdy silny prąd i wiatr zniosły ponton z turystami daleko w morze. Dlatego najważniejsza zasada każdego wczasowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz absolutny zakaz wchodzenia do wody!

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