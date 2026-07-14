Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Po krótkiej przerwie spowodowanej wykryciem bakterii Escherichia coli oraz enterokoków pod koniec ubiegłego tygodnia, oficjalne badania sanitarnie potwierdziły, że woda w Rewie ponownie nadaje się do bezpiecznych kąpieli. Dla turystów oznacza to pełną swobodę wyboru – obie strony rewskiego cypla są dziś otwarte i nie ma na nich żadnych ograniczeń. Na plażach nie powiewają czerwone flagi, a spokojny wiatr sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach w dniu 14 lipca 2026 roku:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Najnowsza ocena przydatności wody do kąpieli z dnia 12 lipca 2026 roku potwierdziła jej doskonałą jakość, co oznacza cofnięcie wcześniejszych obostrzeń sanitarnych.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Najnowsza ocena przydatności wody do kąpieli z dnia 12 lipca 2026 roku potwierdziła jej doskonałą jakość, co oznacza cofnięcie wcześniejszych obostrzeń sanitarnych. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest OTWARTE. Odnotowano tu temperaturę powietrza 18°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Prędkość wiatru to bezpieczne 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z dnia 10 lipca 2026 roku również wykazała pełną przydatność do kąpieli.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne informacje dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią zepsuć urlop nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne próbek wody, jak i codzienne obserwacje ratowników nie wykazują obecności groźnych dla zdrowia mikroorganizmów, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rewie sprzyja spokojnemu plażowaniu – przy temperaturze powietrza 18°C oraz słabym wietrze o prędkości 2 m/s warunki nad wodą są bardzo stabilne. Choć temperatura nie należy do rekordowych, brak silnych porywów wiatru sprawia, że odczuwalne ciepło jest bardzo przyjemne. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdź maszt ratowniczy. Brak flagi lub biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona flaga bezwzględnie oznacza zakaz kąpieli. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych!

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