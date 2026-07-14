Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Stegnie dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy wypoczynek nad morzem muszą zweryfikować swoje plany. Ze względów bezpieczeństwa na obu strzeżonych plażach w Stegnie powiewają dziś czerwone flagi, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta jest bezpośrednim skutkiem niespokojnego morza po ostatnich zawirowaniach pogodowych na Pomorzu.

Główną przyczyną zamknięcia kąpielisk są ekstremalnie trudne warunki hydrologiczne:

Kąpielisko Stegna I: zamknięte z powodu fal przekraczających 70 cm oraz występowania wyjątkowo silnych i podstępnych prądów wstecznych .

zamknięte z powodu oraz występowania wyjątkowo silnych i podstępnych . Kąpielisko Stegna II: wywieszono czerwoną flagę z dokładnie tych samych przyczyn – silne prądy wsteczne i wysokie, ponad 70-centymetrowe fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Prądy wsteczne, zwane również rozrywającymi, stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo nawet dla najbardziej doświadczonych pływaków. Powstają one, gdy masy wody spiętrzone przez wiatr wracają do morza wąskimi rynnami w dnie, osiągając ogromną prędkość. Prąd ten potrafi porwać człowieka stojącego zaledwie po pas w wodzie i błyskawicznie odciągnąć go daleko od brzegu. Warto pamiętać, że chociaż po przejściu cyklonu na brzegu trwa prawdziwe zbieranie skarbów i bursztynowe szaleństwo, woda pozostaje skrajnie niebezpiecznym żywiołem.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z ostatnią oficjalną oceną czystości wody, jest ona pod względem biologicznym w pełni przydatna do kąpieli. Choć dziś wejście do morza blokują wysokie fale, po ich opadnięciu nie trzeba będzie martwić się o jakość wody. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 17 lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Stegnie nie zachęca do plażowania w klasycznym wydaniu. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 17°C, a chłodny wiatr wiejący z prędkością 6 m/s potęguje uczucie rześkości. Choć pogoda kusi spacerami w poszukiwaniu bursztynów, kluczowe znaczenie ma rozsądek. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń służb ratunkowych. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – przestrzeganie go ratuje życie.

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