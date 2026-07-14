Sinice Gdańsk. Czy w Gdańsku można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Dla tych, którzy mimo rześkiej aury chcą zanurzyć się w Bałtyku, otwarte są trzy kąpieliska w Gdańsku. Wiatr w tych miejscach osłabł do spokojnych 2 m/s, co pozwoliło ratownikom na zezwolenie na kąpiel:

Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza wynosi 18°C, wody również 18°C.

– temperatura powietrza wynosi 18°C, wody również 18°C. Piastowska Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza to 18°C, wody 18°C.

– temperatura powietrza to 18°C, wody 18°C. Gdańsk Stogi – najcieplejsza z otwartych plaż z temperaturą powietrza 21°C i temperaturą wody 18°C.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Niestety, na pozostałych plażach wciąż odczuwamy potężny wpływ niedawnego sztormu. Ze względu na wysoką falę oraz ekstremalnie niebezpieczne prądy wsteczne, ratownicy wywiesili czerwoną flagę na sześciu kąpieliskach. Wejście do wody w tych miejscach grozi tragedią. Oto lista zamkniętych plaż wraz z warunkami:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s (samo molo zostało czasowo zamknięte po uderzeniu cyklonu).

– temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s (samo molo zostało czasowo zamknięte po uderzeniu cyklonu). Gdańsk Orle – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Sobieszewo – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Świbno – temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 10 lipca, potwierdziła pełną przydatność wody do kąpieli na wszystkich plażach, a kolejne badania zaplanowano na 24 lipca. Oznacza to, że jedyną barierą przed wejściem do wody są dziś wyłącznie fale i prądy, a nie zagrożenie mikrobiologiczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorkowa aura w Gdańsku przynosi umiarkowane temperatury powietrza – od 17°C do 21°C, podczas gdy woda w Bałtyku waha się w granicach 17-19°C. Rześki północny wiatr, choć słabszy niż w minionym tygodniu, wciąż buduje groźne fale przy brzegu. Jeśli planujecie spacer, warto wybrać się na plażę w poszukiwaniu bursztynu, którego po przejściu sztormu jest pod dostatkiem. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowników. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

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