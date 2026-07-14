Sinice Jastrzębia Góra. Czy w Jastrzębiej Górze można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze dziś zamknięte

Choć nadmorski wiatr wyraźnie osłabł i wynosi obecnie zaledwie 2 m/s, Bałtyk wciąż silnie odczuwa skutki niedawnego załamania pogody. Na morzu nadal utrzymuje się niebezpieczna martwa fala, która uniemożliwia bezpieczne korzystanie z kąpielisk. Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym do wejścia do wody jest jej niska temperatura – po przejściu sztormu woda w Jastrzębiej Górze schłodziła się do zaledwie 17°C.

Czerwona flaga powiewa na wszystkich trzech monitorowanych wejściach na plażę:

Wejście nr 22: Kąpielisko zamknięte z powodu wysokiej fali . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to 17°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Badanie z 9 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 21 lipca.

Kąpielisko z powodu . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to 17°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Badanie z 9 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 21 lipca. Wejście nr 23: Kąpielisko zamknięte z powodu wysokiej fali . Termometry wskazują 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 2 lipca wykazała, że jest ona zdatna do kąpieli. Następne badanie odbędzie się 21 lipca.

Kąpielisko z powodu . Termometry wskazują 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 2 lipca wykazała, że jest ona zdatna do kąpieli. Następne badanie odbędzie się 21 lipca. Wejście nr 25: Kąpielisko zamknięte z powodu wysokiej fali. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Woda została oceniona jako bezpieczna i przydatna do kąpieli 9 lipca, a kolejne próbki zostaną pobrane 21 lipca.

Służby ratownicze przypominają, że czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu sytuacja wydaje się spokojna, silne prądy wsteczne po sztormie mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla każdego pływaka.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają, że woda pod kątem biologicznym jest w pełni bezpieczna i czysta. Co ciekawe, niska temperatura wody (wynosząca obecnie 17°C) działa w tym przypadku na naszą korzyść. Sinice do gwałtownego namnażania się potrzebują znacznie cieplejszej, stojącej wody, więc obecne wychłodzenie skutecznie blokuje ich rozwój. Gdyby nie wysokie fale, kąpiel byłaby całkowicie dozwolona.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

We wtorek pogoda w Jastrzębiej Górze sprzyja raczej spacerom i poszukiwaniom bursztynu niż kąpielom słonecznym. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest przyjemna, mimo dużego zachmurzenia. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli z brzegu fale nie wydają się groźne, pod powierzchnią mogą kryć się niebezpieczne prądy powrotne, będące efektem niedawnego sztormu. Zawsze bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie