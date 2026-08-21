Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kuźnicy zapraszają

Dla każdego, kto spędza urlop na Półwyspie Helskim, Kuźnica okazuje się dziś strzałem w dziesiątkę. Jedyne oficjalne kąpielisko w tej miejscowości jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów. Delikatny wiatr oraz wysokie temperatury powietrza tworzą wprost wymarzone okoliczności do plażowania.

Oto szczegółowy wykaz warunków panujących na miejscu:

Kąpielisko Kuźnica Szkoła – OTWARTE. Na plaży nie obowiązuje zakaz kąpieli, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Woda została oficjalnie zbadana 19 sierpnia i uznana za całkowicie bezpieczną pod względem sanitarnym. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 26°C, natomiast woda w Bałtyku ma temperaturę 18°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla morza jest spokojna, co sprzyja bezpiecznej rekreacji.

Sinice w Kuźnicy? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanym kąpielisku w Kuźnicy nie odnotowano obecności sinic. Najnowsze doniesienia z polskiego wybrzeża potwierdzają, że wody w tym rejonie są całkowicie wolne od niebezpiecznych zakwitów cyjanobakterii. Dzięki temu turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków letnich kąpieli morskich, nie martwiąc się o zdrowotne konsekwencje kontaktu z toksynami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kuźnicy sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi – wysoka temperatura powietrza (26°C) i niemal bezwietrzna pogoda (2 m/s) gwarantują komfortowy relaks na piasku. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych plażowiczów. Złotą zasadą każdego wczasowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie barwy flagi powiewającej na maszcie. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie oznacza zakaz wchodzenia do wody.

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