Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Plażowicze odpoczywający w kurorcie mają dziś powody do radości, ponieważ na masztach wszystkich strzeżonych kąpielisk powiewają białe flagi. Warunki do kąpieli są stabilne i bezpieczne, choć temperatura wody przypomina, że zbliża się koniec sezonu. Oto szczegółowa lista otwartych plaż w Sopocie wraz z aktualnymi parametrami:

Sopot - 13-17 : temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s . Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

: temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I : temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr osiąga 3 m/s . Woda jest w pełni bezpieczna (badanie z 13 sierpnia, kolejne zaplanowano na 25 sierpnia).

: temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr osiąga . Woda jest w pełni bezpieczna (badanie z 13 sierpnia, kolejne zaplanowano na 25 sierpnia). Sopot - Łazienki Południowe II : temperatura powietrza to 23°C , temperatura wody wynosi 19°C , a prędkość wiatru to 3 m/s . Sanepid potwierdził przydatność wody 20 sierpnia.

: temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , a prędkość wiatru to . Sanepid potwierdził przydatność wody 20 sierpnia. Sopot-32A-33 : temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 19°C , wiatr wieje z prędkością 3 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli na podstawie oceny z 20 sierpnia.

: temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , wiatr wieje z prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli na podstawie oceny z 20 sierpnia. Sopot-K22 : temperatura powietrza to 23°C , temperatura wody wynosi 19°C , wiatr osiąga 3 m/s . Jakość wody została pozytywnie oceniona 20 sierpnia.

: temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , wiatr osiąga . Jakość wody została pozytywnie oceniona 20 sierpnia. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 23°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Ostatnie badanie wody z 20 sierpnia dało zielone światło dla kąpieli.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Pojawienie się uciążliwych zakwitów w upalne dni potrafi skutecznie zepsuć urlop nad morzem. Na szczęście dla wypoczywających w kurorcie, na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano obecnie obecności sinic. Całe sopockie wybrzeże jest wolne od tych toksycznych mikroorganizmów, a woda w Zatoce Gdańskiej cechuje się doskonałą przejrzystością. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów i tablic informacyjnych, gdyż sytuacja w Bałtyku potrafi zmienić się dynamicznie pod wpływem temperatury i wiatrów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki nad sopockim brzegiem to przyjemne 23°C w cieniu przy bardzo łagodnym wietrze osiągającym 3 m/s. Bałtyk chłodzi wodą o temperaturze 19°C, co dla wielu może być już odczuwalne jako rześka kąpiel. Mimo sielanki panującej na plaży w ciągu dnia, kluczowa zasada bezpieczeństwa na dziś brzmi: bądź czujny i obserwuj niebo. W związku z ostrzeżeniami IMGW przed wieczornymi burzami i silnym wiatrem, warunki mogą ulec gwałtownemu pogorszeniu w zaledwie kilkanaście minut. Zawsze bezwzględnie przestrzegaj komunikatów ratowników WOPR i przed wejściem do wody upewnij się, jaka flaga powiewa na masztach sopockich plaż.

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