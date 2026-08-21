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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Planujący relaks nad wodą mają powody do radości, ponieważ wszystkie monitorowane plaże w tej malowniczej miejscowości są dziś w pełni dostępne do kąpieli. Pomimo nieco bardziej wymagającej, typowo bałtyckiej pogody z przejściowym zachmurzeniem, warunki do odpoczynku na piasku są bardzo stabilne. Wiatr z kierunków południowo-zachodnich słabnie, a to oznacza brak groźnych fal i spokojną taflę morza.
Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Tutaj woda osiąga dziś najwyższą wartość – 19°C, przy temperaturze powietrza 19°C i wietrze 3 m/s.
- Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza to przyjemne 20°C, a woda ma 18°C przy wietrze 4 m/s.
- Rowy Zachód Centralne: Bardzo stabilne warunki z powietrzem o temperaturze 19°C, wodą 18°C oraz wiatrem 3 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Woda jest tu nieco orzeźwiająca (17°C), temperatura powietrza to 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma rześkie 17°C, powietrze 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.
- Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo przyjemna lokalizacja z temperaturą powietrza rzędu 20°C, wodą o temperaturze 18°C i wiatrem 4 m/s.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż napływają świetne wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, w pełni potwierdzają jej doskonałą jakość i przydatność do bezpiecznej kąpieli. Sytuacja na Wybrzeżu Środkowym pozostaje pod stałą kontrolą, dając urlopowiczom pełen komfort wypoczynku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejszy dzień w Rowach to klasyczny bałtycki klimat – z temperaturą powietrza w granicach 19-20°C i orzeźwiającą wodą o temperaturze od 17°C do 19°C. Choć nad morzem może pojawić się lekki, przelotny deszcz, a niebo bywa zachmurzone, umiarkowany wiatr (3-4 m/s) sprzyja spacerom i bezpiecznemu korzystaniu z uroków morza. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od planów, po przybyciu na plażę należy w pierwszej kolejności sprawdzić kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą to absolutny priorytet!