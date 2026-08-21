Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Planujący relaks nad wodą mają powody do radości, ponieważ wszystkie monitorowane plaże w tej malowniczej miejscowości są dziś w pełni dostępne do kąpieli. Pomimo nieco bardziej wymagającej, typowo bałtyckiej pogody z przejściowym zachmurzeniem, warunki do odpoczynku na piasku są bardzo stabilne. Wiatr z kierunków południowo-zachodnich słabnie, a to oznacza brak groźnych fal i spokojną taflę morza.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s .

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z łagodną prędkością . Rowy Wschód Słowińskie II: Tutaj woda osiąga dziś najwyższą wartość – 19°C , przy temperaturze powietrza 19°C i wietrze 3 m/s .

Tutaj woda osiąga dziś najwyższą wartość – , przy temperaturze powietrza i wietrze . Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza to przyjemne 20°C , a woda ma 18°C przy wietrze 4 m/s .

Temperatura powietrza to przyjemne , a woda ma przy wietrze . Rowy Zachód Centralne: Bardzo stabilne warunki z powietrzem o temperaturze 19°C , wodą 18°C oraz wiatrem 3 m/s .

Bardzo stabilne warunki z powietrzem o temperaturze , wodą oraz wiatrem . Rowy Zachód Domki Letniskowe: Woda jest tu nieco orzeźwiająca ( 17°C ), temperatura powietrza to 19°C , a wiatr osiąga 4 m/s .

Woda jest tu nieco orzeźwiająca ( ), temperatura powietrza to , a wiatr osiąga . Rowy Zachód Radomsko: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma rześkie 17°C , powietrze 19°C , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s .

Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma rześkie , powietrze , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo przyjemna lokalizacja z temperaturą powietrza rzędu 20°C, wodą o temperaturze 18°C i wiatrem 4 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż napływają świetne wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, w pełni potwierdzają jej doskonałą jakość i przydatność do bezpiecznej kąpieli. Sytuacja na Wybrzeżu Środkowym pozostaje pod stałą kontrolą, dając urlopowiczom pełen komfort wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Rowach to klasyczny bałtycki klimat – z temperaturą powietrza w granicach 19-20°C i orzeźwiającą wodą o temperaturze od 17°C do 19°C. Choć nad morzem może pojawić się lekki, przelotny deszcz, a niebo bywa zachmurzone, umiarkowany wiatr (3-4 m/s) sprzyja spacerom i bezpiecznemu korzystaniu z uroków morza. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od planów, po przybyciu na plażę należy w pierwszej kolejności sprawdzić kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą to absolutny priorytet!

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