Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Dzisiejszy dzień to idealny moment na wizytę na gdańskich plażach. Wszystkie monitorowane kąpieliska są otwarte, a brak wiatru sprzyja bezpiecznemu i spokojnemu pływaniu. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 24°C , a woda osiągnęła zachęcające 20°C . Przy bezwietrznej pogodzie ( 0 m/s ) woda jest spokojna, a jej jakość została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , a woda osiągnęła zachęcające . Przy bezwietrznej pogodzie ( ) woda jest spokojna, a jej jakość została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Hallera Gdańsk Brzeźno – tu również odnotowano najwyższą dzisiejszą temperaturę wody na poziomie 20°C . Temperatura powietrza to 24°C , a wiatr wynosi 0 m/s , co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku.

– tu również odnotowano najwyższą dzisiejszą temperaturę wody na poziomie . Temperatura powietrza to , a wiatr wynosi , co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku. Gdańsk Jelitkowo – powietrze ogrzało się do 24°C , natomiast woda ma 19°C . Prędkość wiatru wynosi 0 m/s , a stan wody jest bez zarzutu.

– powietrze ogrzało się do , natomiast woda ma . Prędkość wiatru wynosi , a stan wody jest bez zarzutu. Gdańsk Stogi – na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 24°C oraz nieco chłodniejsza, orzeźwiająca woda mierząca 18°C . Wiatr na poziomie 0 m/s gwarantuje gładką taflę morza.

– na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze oraz nieco chłodniejsza, orzeźwiająca woda mierząca . Wiatr na poziomie gwarantuje gładką taflę morza. Gdańsk Sobieszewo – termometry wskazują 23°C w cieniu, a woda ma przyjemne 19°C . Brak wiatru ( 0 m/s ) sprawia, że to świetne miejsce na spokojny relaks.

– termometry wskazują w cieniu, a woda ma przyjemne . Brak wiatru ( ) sprawia, że to świetne miejsce na spokojny relaks. Gdańsk Orle – temperatura powietrza wynosi tu 23°C , a wody 19°C . Bezwietrzna aura ( 0 m/s ) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

– temperatura powietrza wynosi tu , a wody . Bezwietrzna aura ( ) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Gdańsk Świbno – na tym spokojnym kąpielisku woda ma 19°C, a powietrze 23°C. Brak wiatru (0 m/s) i czysta woda gwarantują udany dzień na plaży.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze mogą odetchnąć z ulgą – na gdańskich kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie rutynowe kontrole oraz codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych mikroorganizmów. Można bez obaw korzystać z kąpieli na każdym z gdańskich kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki na gdańskim wybrzeżu są bliskie ideałowi – temperatura powietrza waha się od 23°C do 24°C, a woda w morzu ma od 18°C do 20°C. Przy braku wiatru (0 m/s) Bałtyk zachęca do bezpiecznego pływania. Pamiętajmy jednak, że sytuacja pogodowa może się gwałtownie zmienić ze względu na wieczorne prognozy burzowe. Złotą zasadą każdego wczasowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz obserwowanie flag na wieżach ratowniczych. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o siebie i innych!

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