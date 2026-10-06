Przerażający telefon w nocy: „Oszukali nas! Zostałyśmy wystawione na ulicę”. Gdzie jest Izabela Żukowska?

Wyjazd do Belgii i tajemnicze zniknięcie 21-latki

Jeśli Izabela Żukowska żyje, ma dziś 48 lat. Prawdopodobnie przebywa wbrew swojej woli za granicą i posługuje się innymi personaliami. Historia jej zaginięcia rozpoczęła się w 1999 roku w Sławsku – niewielkiej miejscowości niedaleko Słupska. W tamtym okresie wiele rodzin, zwłaszcza z mniejszych miast i wsi, borykało się z brakiem pracy i perspektyw. Szczególnie mocno odczuwali to młodzi ludzie. Izabela Żukowska urodziła się 3 września 1978 roku. W 1999 roku miała niespełna 21 lat.

Izabela mieszkała w rodzinnym domu razem z matką, wujkami oraz trzyletnią córką. Szukając lepszych perspektyw, zdecydowała się wyjechać do pracy sezonowej w Antwerpii w Belgii, gdzie zajmowała się opieką nad dziećmi. Podczas pobytu regularnie kontaktowała się z rodziną za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, ponieważ telefony komórkowe nie były wówczas jeszcze powszechne.

Obca kobieta w słuchawce i nocny telefon od Izabeli

Kontakt z rodziną utrzymywała do końca lipca. 1 sierpnia 1999 roku nagle się urwał. Po wielu próbach dodzwonienia się telefon, z którego zwykle kontaktowała się Iza, odebrała nieznajoma kobieta. Przekazała matce 21-latki, że Izabela niespodziewanie wyjechała do Szwajcarii. Informacja ta wzbudziła niepokój, ponieważ kobieta planowała jedynie pracę sezonową, aby zarobić pieniądze i zapewnić godne życie swojej trzyletniej córce – Sandrze. Wkrótce miała wrócić do domu, do Sławska.

Niedługo później, w środku nocy, matka Izabeli odebrała telefon i usłyszała głos córki. Według reportażu w programie „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” Iza powiedziała mrożące krew w żyłach słowa:

„Oszukali nas! Zostałyśmy wystawione na ulicę”

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Po tej rozmowie kontakt całkowicie się urwał. Najprawdopodobniej kobieta sama lub razem z innymi zatrudnionymi kobietami uciekła z miejsca, w którym dotychczas mieszkała. Do jej rodzinnego domu w Polsce, a także do mieszkania siostry w Gdańsku, zaczęły bowiem docierać niepokojące listy od rzekomych pracodawców. Żądano w nich, aby Izabela wróciła do pracy, którą rzekomo przerwała bez porozumienia, oraz ostrzegano, że jeśli tego nie zrobi, przyjdą po jej córkę – Sandrę.

Czy zaginiona Izabela Żukowska ukrywa się pod innym imieniem?

Jak informowała Fundacja Na Tropie im. Janusza Szostaka, Izabela Żukowska prawdopodobnie była widziana także w Maasmechelen i Limburgii. Niewykluczone, że po 2000 roku przebywała już w Holandii. Jej obecne miejsce pobytu nie jest znane, choć sprawdzono miejsca, w których wcześniej bywała. Ciała kobiety nigdy nie odnaleziono, co daje nadzieję, że Izabela nadal żyje. Jeśli tak jest, najprawdopodobniej posługuje się zmienionymi personaliami. Dziennikarze programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” sprawdzili, czy dane zaginionej figurują w belgijskich bazach danych.

Niestety, w żadnej z nich nie odnaleziono informacji o poszukiwanej kobiecie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Izabela może przebywać w Belgii pod zmienionym imieniem – Ola. Wiele wskazuje więc na to, że Izabela Żukowska mogła paść ofiarą grup przestępczych działających na szeroką skalę na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku. Na Pomorzu Zachodnim funkcjonowały wówczas grupy werbujące młode kobiety z biedniejszych regionów do pracy za granicą. Część członków takich szajek została nawet skazana. Przykładowo w 2009 roku przed Sądem Okręgowym w Słupsku zapadły trzy wyroki w sprawie dotyczącej handlu ludźmi i stręczycielstwa.

Apel o pomoc w poszukiwaniach Izabeli Żukowskiej

Izabela Żukowska ma około 175 cm wzrostu, smukłą sylwetkę, a w chwili zaginięcia miała długie blond włosy. Jej oczy są niebieskie lub szare. Każda osoba, która widziała zaginioną lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, proszona jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sławnie pod numerem 47 784 35 11, numerem alarmowym 112 albo bezpośrednio z Fundacją Na Tropie im. Janusza Szostaka poprzez wiadomość prywatną.

Premiera płyty Skolima | VOX FM