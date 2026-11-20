Imię, które pamiętamy z czasów PRL-u

Helena to imię o greckich korzeniach. Wywodzi się od słowa helene, które tłumaczy się między innymi jako „blask”, „światło” lub „pochodnia”. W Polsce imię to przez wiele lat cieszyło się dużym uznaniem. Szczególnie dobrze kojarzy się starszym pokoleniom, które pamiętają je z czasów PRL-u. Helena należała wówczas do imion spotykanych w rodzinach, sąsiedztwie i zakładach pracy. Dziś częściej przywodzi na myśl babcie, prababcie i dawne fotografie rodzinne niż nowo narodzone dziewczynki.

Nie bez znaczenia są również skojarzenia popkulturowe i reklamowe. Wiele osób pamięta oranżadę Helena, której nazwa nawiązuje właśnie do tego imienia. Charakterystyczny napój stał się jednym z elementów wspomnień związanych z dawnymi sklepami i smakami dzieciństwa.

Rodzice coraz rzadziej wybierają to imię dla córek

Moda na imiona zmienia się z pokolenia na pokolenie. Jeszcze niedawno rodzice chętnie sięgali po krótkie, nowoczesne propozycje, a dziś coraz częściej wracają również do imion tradycyjnych. Nie wszystkie jednak odzyskują dawną popularność.

Helena pozostaje imieniem rozpoznawalnym i dobrze zakorzenionym w polskiej tradycji, ale nie należy do propozycji, które obecnie dominują w rankingach najchętniej nadawanych imion. Warto jednak zauważyć, że nie jest to imię zapomniane.

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Osoby o tych imionach osiągają sukcesy. TOP 10 imion skazanych na pomyślność [LISTA]

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Helena w Polsce

Imię Helena nosi obecnie 155 762 kobiet w Polsce. Co ciekawe, na początku lat 2000 nadawano je niewielkiej ilości dziewczynek, ale od roku 2008 liczba ta rośnie. Poniżej prezentujemy liczbę nadań w poszczególnych latach: