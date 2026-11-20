Bijemy rekord Polski! Ambitny cel świątecznego konwoju

Organizatorzy Konwoju Mikołajów w Ciężarówkach stawiają sobie ambitny cel: zgromadzić rekordową liczbę ciężarówek z całej Polski i wspólnie stworzyć niezapomniane, świąteczne widowisko. To nie tylko chęć zapisania się w księdze rekordów, ale przede wszystkim manifestacja siły, jedności i wielkiego serca, jakie bije w branży transportowej. Grudniowe wydarzenie ma pokazać, że wspólna pasja i świąteczny duch potrafią połączyć ludzi i rozświetlić miasto blaskiem setek, a może tysięcy, ciężarówek. Niech każda ciężarówka stanie się częścią tej historii!

Kto może dołączyć do Mikołajowej floty?

Stowarzyszenie „Nim Będzie Za Późno” kieruje otwarte i gorące zaproszenie do szerokiego grona uczestników. Do udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu, zachęcane są:

firmy transportowe do zgłaszania swoich pojazdów

właścicieli flot do wspólnego udziału w wydarzeniu

kierowców zawodowych, którzy chcą reprezentować swoją branżę

wszystkich miłośników ciężarówek i świątecznej atmosfery

„Niech nasze ciężarówki rozświetlą Gdańsk, a wspólna pasja połączy ludzi z całej Polski Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda nam się osiągnąć nasz cel i pokazać, jak wielką społeczność tworzy branża transportowa” - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Jak zgłosić udział i stać się częścią historii? Praktyczne informacje

Aby dołączyć do tego historycznego przedsięwzięcia i stać się częścią Mikołajowej floty, należy skontaktować się z organizatorem.

TERMIN WYDARZENIA: 13 grudnia 2026 r.

MIEJSCE: Polsat Plus Arena Gdańsk

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Nim Będzie Za Późno”