Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Warunki nad morzem są dzisiaj wręcz idealne dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających spokojnego wypoczynku. Bardzo słaby wiatr sprawia, że na Bałtyku nie ma wysokich fal, co gwarantuje bezpieczne wejście do wody. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dla każdego z czterech oficjalnych kąpielisk w Krynicy Morskiej:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Tutaj również panują identyczne, znakomite warunki. Przy temperaturze powietrza 21°C , wodzie o temperaturze 19°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s ), plaża ta stanowi doskonałe miejsce na relaks.

Tutaj również panują identyczne, znakomite warunki. Przy temperaturze powietrza , wodzie o temperaturze i niemal bezwietrznej aurze (wiatr ), plaża ta stanowi doskonałe miejsce na relaks. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Kolejna z krynickich plaż kusi idealnym spokojem. Parametry są tożsame: powietrze 21°C , woda 19°C i wiatr o sile zaledwie 1 m/s . Kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów.

Kolejna z krynickich plaż kusi idealnym spokojem. Parametry są tożsame: powietrze , woda i wiatr o sile zaledwie . Kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również zaprasza wszystkich chętnych. Termometry wskazują 21°C w cieniu, woda ma 19°C, a delikatny powiew o prędkości 1 m/s ledwie marszczy taflę wody. Sanepid potwierdza pełną przydatność wody do kąpieli.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego problemu, jakim bywają uciążliwe zakwity cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne komunikaty służb sanitarnych. Można bez obaw planować wodne szaleństwo i cieszyć się rześkim Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej przynosi stabilną i bardzo przyjazną aurę: temperatura powietrza to 21°C, woda ma zachęcające 19°C, a minimalny wiatr o prędkości 1 m/s stwarza bezpieczne warunki na plaży. Choć pogoda zachęca do beztroski, jako zaufany przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie to ratownicy na miejscu mają najbardziej aktualne informacje o prądach wstecznych czy nagłych zmianach warunków – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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