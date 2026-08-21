Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dla tych, którzy zdecydowali się na spędzenie końcówki sierpnia nad polskim morzem, mamy doskonałe informacje. Choć nadciągający front może wkrótce przynieść zmianę pogody, dzisiejszy dzień upływa pod znakiem stabilnej, niemal bezwietrznej i bezpiecznej aury. Ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag, a parametry wody we wszystkich lokalizacjach są bez zarzutu. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , natomiast woda w Bałtyku ma 17°C . Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Wejście nr 23: Kąpielisko zaprasza wszystkich plażowiczów ( otwarte ). Podobnie jak na sąsiednich odcinkach, odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 20°C oraz temperaturę wody wynoszącą 17°C . Przy wietrze rzędu 1 m/s woda jest niezwykle spokojna. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie z 6 sierpnia wykazało doskonałą jakość wody).

Kąpielisko zaprasza wszystkich plażowiczów ( ). Podobnie jak na sąsiednich odcinkach, odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie oraz temperaturę wody wynoszącą . Przy wietrze rzędu woda jest niezwykle spokojna. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie z 6 sierpnia wykazało doskonałą jakość wody). Wejście nr 25: Tutaj również obowiązuje biała flaga, co oznacza, że kąpielisko jest otwarte. Warunki termiczne są tożsame: 20°C w cieniu i 17°C w wodzie przy minimalnym wietrze 1 m/s. Państwowy Inspektor Sanitarny po badaniu z 20 sierpnia ocenił wodę jako całkowicie bezpieczną dla zdrowia.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Choć w połowie sierpnia satelity rejestrowały duże zakwity sinic w centralnych rejonach Morza Bałtyckiego, co wywołało niepokój w wielu nadmorskich kurortach, plażowicze w Jastrzębiej Górze mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z lokalnych, monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta, czysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych cyjanobakterii. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Jastrzębiej Górze to kwintesencja łagodnego, stabilnego lata nad Bałtykiem – temperatura powietrza na poziomie 20°C, orzeźwiająca woda o temperaturze 17°C i niemal całkowity brak wiatru (1 m/s) gwarantują doskonałe warunki do wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad morzem bywa kapryśna, a prognozy zapowiadają dynamiczne zmiany w kolejnych dniach. Złotą zasadą bezpiecznego plażowicza jest stałe monitorowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnej wodzie jak dzisiaj, zawsze kąpiemy się wyłącznie w strefach strzeżonych i bezwzględnie stosujemy się do poleceń ratowników wodnych.

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