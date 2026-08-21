Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla osób planujących wypoczynek nad wodą mamy doskonałe wiadomości. Oficjalne kąpielisko w Mechelinkach jest dziś otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów. Brak czerwonej flagi oznacza, że warunki sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z uroków Zatoki Puckiej.

Oto szczegółowe parametry, jakie odnotowano na miejscu:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 20°C

20°C Temperatura wody: 19°C

19°C Prędkość wiatru: niezwykle łagodny, zaledwie 1 m/s (gwarantujący niemal bezfalową taflę)

niezwykle łagodny, zaledwie 1 m/s (gwarantujący niemal bezfalową taflę) Stan wody: przydatna do kąpieli (na podstawie ostatniej oficjalnej oceny sanitarno-epidemiologicznej)

Dzięki osłoniętemu położeniu tutejszej plaży, przy tak słabym wietrze woda jest bardzo spokojna, co stwarza idealne warunki zwłaszcza dla rodzin z dziećmi oraz osób stawiających pierwsze kroki w pływaniu.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic w okresie letnim zawsze budzi spore emocje wśród wczasowiczów, szczególnie w płytkich i cieplejszych wodach Zatoki Puckiej. Mamy jednak świetną wiadomość dla wszystkich wypoczywających w tym rejonie – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroku tutejszej plaży, pamiętając jednak, że sytuacja w Bałtyku bywa dynamiczna i zawsze warto rzucić okiem na maszt ratowniczy bezpośrednio przed wejściem do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach to stabilne 20°C w cieniu oraz bardzo zbliżona temperatura wody, wynosząca przyjemne 19°C. Choć na niebie mogą pojawiać się chmury niosące przelotne opady, niemal bezwietrzna aura sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży jest komfortowa. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest zawsze respektowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń dyżurujących ratowników. Nawet przy najspokojniejszej wodzie, to rozsądek i czujność gwarantują udany powrót z wakacji.

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