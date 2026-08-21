Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Wszystkie strzeżone plaże w Stegnie są dziś w pełni otwarte dla miłośników morskich kąpieli, a na masztach nie powiewają czerwone flagi. To doskonały moment, by skorzystać z uroków Bałtyku przed zapowiadaną zmianą aury. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s .

(wejście od ul. Lipowej): woda jest (ocena z 19 sierpnia), temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z łagodną prędkością . Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): warunki są identyczne – woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr osiąga prędkość 3 m/s.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się charakterystycznego, zielonego zakwitu wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają zarówno najnowsze analizy laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników. Zgodnie z oficjalnymi raportami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, woda w rejonie całej Mierzei Wiślanej jest czysta i całkowicie wolna od tych toksycznych cyjanobakterii. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskiej kąpieli, pamiętając jednak o zachowaniu podstawowych zasad higieny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Stegnie są stabilne – przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C, woda w Bałtyku ma przyzwoite 18°C, a lekki wiatr o prędkości 3 m/s nie powoduje silnego falowania. Jest to jednak cisza przed meteorologiczną burzą. Synoptycy ostrzegają, że w nocy z piątku na sobotę nad Polskę nadciągnie potężny front burzowy z huraganowym wiatrem, który najmocniej uderzy właśnie w pasie nadmorskim. Dlatego nasza złota zasada brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Nawet jeśli dziś kąpiel jest dozwolona, dynamicznie zmieniające się warunki mogą sprawić, że już jutro na plaży pojawi się czerwona flaga. Słuchaj poleceń ratowników i nie narażaj swojego życia.

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